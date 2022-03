Šéf Elastex Krnov a Northman Outdoor Bruntál: Máme nejmodernější pletárnu v ČR

V minulosti Northman realizoval zakázky pro českou i německou armádu, pro strážníky městské policie i pro Policii ČR. Tyto zakázky pro muže v uniformách jsou pro Northman důležité, ale jeho hlavní specializací zůstávají komfortní ponožky pro sport a pobyt v přírodě. Umí vyrobit také ponožky navržené pro sedavá zaměstnání nebo pro dlouhé stání, které svou konstrukcí stimulují krevní oběh.

Armáda bude z Bruntálu odebírat čtyři druhy ponožek. Sportovní, letní, zimní i termo zimní.

Výroba v bruntálské firmě Northman outdoor:

Armádní ponožky vzor 2022

"Armádní ponožky jsou tak specifické, že jsme si na tuto zakázku museli pořídit speciální stroje, které umí propojit froté vazbu a pravé žebrování. Běžné pletařské stroje umí buď jedno nebo druhé. Řada těchto speciálních strojů nám tu běží už měsíc, abychom je doladili a byli připraveni na první armádní objednávku. Počítám, že počátkem letošního roku," vysvětlil zakladatel firmy Northman Jan Jendřejek co obnáší příprava na tak významnou státní zakázku.

U předchozích armádních zakázek se zkřížené meče na ponožky tiskly dodatečně, ale nové stroje už umí logo Armády ČR vyplétat přímo do materiálu.

Materiál: vylepšená merino vlna

Armáda si objednala extra pružné ponožky z merino vlny a akrylu. "Všimněte si, že nejvíc namáhané části ponožek jsou zesilované a měkčené froté smyčkou. Bohužel nemohu říct kolik jedny armádní ponožky stojí. Ne, že bych to nevěděl, ale jsem jako dodavatel armády smluvně vázaný tajemstvím. Každá vlna sice žmolkuje, ale my k ní umíme připlést materiál, který zaručí pevnost a odolnost proti prodření. Tímto způsobem nejkvalitnější merino vlnu ještě vylepšujeme. Budeme dělat podobné ponožky také v civilní verzi, ale už bez akrylu," vysvětlil Jan Jendřejek specifika armádních ponožek.

Ministerstvo obrany vyhlašuje tendr na výhradního dodavatele ponožek vždy po čtyřech letech. Jak odlehčené tak zimní ponožky bruntálská firma dodávala českým vojákům v minulosti už dvakrát. Tentokrát ministerstvo vybíralo ze tří uchazečů.

"Nefunguje to tak, že nabídneme armádě ponožky, které už vyrábíme. Oni sami předloží uchazečům precizní technickou dokumentaci, jak má taková vojenská ponožka vypadat a umožní nám zblízka si prohlédnout vzor. Můžeme si vzorovou ponožku nafotit, ale nemůžete si ji odnést s sebou. Vzorovou ponožku pro armádu autorsky vytvořil někdo jiný, většinou v zahraničí v rámci dodávek armádám NATO," popsal Jan Jendřejek jak se přihlásit do tendru na armádní ponožky.

Jak vyhrát tendr?

Uchazeč o armádní zakázku musí vzít v úvahu fixní i variabilní výrobní náklady.

"Musíte si navíc připočítat, kolik vás budou stát nové stroje, pokud takovou ponožku běžný stroj neumí vyrobit. Přidáte k tomu přiměřenou marži a máte cenu, se kterou jdete do toho. Nikdo se s vámi ale nebude bavit dřív, než předložíte atest kvality, že vaše ponožka opravdu zvládne požadovanou zátěž a splňuje náročné technické parametry. Tato pravidla účasti v tendru platí pro všechny uchazeče. Výběrové řízení pro armádu se pak dá vyhrát pouze nejnižší cenou. Ničím jiným," doplnil Jendřejek.

Merino vlna

Co je to vlastně merino vlna, ze které se vyrábí ponožky pro české vojáky? Vlajkovou lodí českého vlnařství za socialismu bývala krnovská Karnola.

Po jejím zániku čeští chovatelé ovcí ztratili odběratele a z ovčí vlny se stal odpad. Česká vlna byla hrubá a kousavá, takže se hodila jen na kabáty nebo svetry, co nejsou přímo na holém těle.

"Rádi bychom odebírali vlnu od místních farmářů, ale z českých hrubosrstých ovcí se bohužel nekousavá ponožka vyrobit nedá. Byla by to vzpomínka, co se tady oblékalo a obouvalo dříve, nic víc. My potřebujeme pro výrobu teplých ponožek extrémně tenký a dlouhý chlup, jaký mají pouze australské a novozélandské merino ovce. Jejich srst je jemňounká a měkoučká, ale kilo stoji 700 korun. Z přírodních látek je merino vlna téměř nejdražší a nejluxusnější materiál, co může být. Dražší a luxusnější je už jen vlákno bource morušového, ale hedvábí vás nezahřeje. Hedvábí je o kráse a jemnosti, ale od vlny očekáváme jiné vlastnosti. Není mezi nimi konkurenční vztah," vysvětlil Jan Jendřejek podstatu merino vlny.

Jde o tak drahý materiál, že ho Northman musí naplno zhodnotit kvalitou zpracování. Má k dispozici špičkovou technologii, která z drahé suroviny vyrobí komfortní ponožku.

"Samozřejmě existuje obrovská škála vláken vytvořených chemickou cestou. Umělé materiály nabízí spoustu důležitých vlastností, mohou být levné i drahé, ale už to není příroda jako ovčí vlna, len nebo bavlna,“ uzavřel Jan Jendřejek.