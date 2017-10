Seniorům nabízejí levné plavání i bruslení

Zaplavat si v bazénu za dvacku? Nebo si zajít zabruslit na zimák za 25 korun? Takové vstupné snů mají už půl roku krnovští senioři, když navštíví městské sportoviště. Nyní město zvažuje další možnosti, jak starší obyvatele města podpořit. Slevy by se mohly rozšířit i na jiné pohybové aktivity a na zdravotní cvičení.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Ludmila Korešová

„Senioři mají nárok na stejnou pozornost, jakou věnujeme třeba dětem a mládeži. V současnosti proto hledáme partnery, kteří by s námi do podpory seniorů šli, a zjišťujeme, co jim mohou a chtějí nabídnout. Zároveň musíme vyřešit způsob kompenzace. Zda rozdíl v ceně bude město doplácet poskytovateli služby, nebo přímo seniorům,“ uvedl místostarosta Krnova Jan Krkoška.

„Senioři ve věku 65 a více let v Krnově mají dostupnější návštěvu bazénu v městských lázních, ledové plochy na zimním stadionu Krystal a koupaliště. Od dubna za vstupenku do bazénu a na koupaliště zaplatí polovinu běžné ceny, o 45 procent mají nižší také vstupné na bruslení veřejnosti,“ upřesnila systém slev mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Využívají senioři tyto výhody? „Ze statistiky návštěvnosti bazénu vyplývá, že slevu v květnu využilo 141 osob, v červnu 182 a v září 143 osob. Senioři rovněž využili zlevněné vstupné na koupaliště v počtu 55 osob v červnu, 113 v červenci a 233 osob v srpnu. Bruslení pro veřejnost bylo zahájeno teprve v polovině října,“ odpověděl Vladislav Skopal ze společnosti Technické služby Krnov.

Další rozšíření slev na sportovní aktivity chce město řešit ve spolupráci s těmi, kterých se týká. „Chceme zjistit, jakým volnočasovým aktivitám by se rádi věnovali, ale nemohou si to dovolit kvůli omezenému rozpočtu,“ uvedla radní Helena Mezírková, která o zvýhodnění seniorů v oblasti volnočasových aktivit dlouhodobě usiluje. Co tedy mohou senioři udělat? „Mohou své tipy na aktivity až do konce listopadu sdělit osobně Anetě Janouškové v budově krnovské radnice nebo jí poslat e-mail na ajanouskova@mukrnov.cz. Na stejný e-mail se mohou hlásit také provozovatelé sportovišť, kteří se chtějí zapojit,“ informovala Dita Círová.