Seniory v Bruntále baví luštění křížovek. Jsou ti nejaktivnější luštitelé křížovek. Vyplývá to alespoň z výsledků pátého ročníku Křížovkářské ligy seniorů Moravskoslezského kraje.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Do Křížovkářské ligy se přihlásilo 1037 křížovkářů ve 13 městech Moravskoslezského kraje, soutěž je určena pro luštitele starší šedesáti let. V přepočtu na počet obyvatel se stal vítězem Bruntál, kde se do podzimního kola zapojilo 108 seniorů. Křížovkáři luštili na podzim deset křížovek, každý týden dostali jednu novou, tu si mohli v Bruntále vyzvedávat na Městském informačním centru.