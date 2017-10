Senioři mají na sportování slevy

Nejít do bazénu nebo na zimák proto, že je to drahé? Pro seniory v Krnově to neplatí. Pokud jim to zdraví dovolí, mohou lidé nad 65 let využívat levnější vstupné na městská sportoviště. V bazénu si zaplavou za 20 korun, na zimní stadion mají vstup za 25 korun.

dnes 11:49 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Nyní město zvažuje další možnosti, jak sportování seniorů podpořit – slevy by se mohly rozšířit i na jiné pohybové aktivity a na zdravotní cvičení. Toto další rozšíření slev chce město řešit ve spolupráci s těmi, kterých se týká. „Chceme zjistit, jakým volnočasovým aktivitám by se rádi věnovali, ale nemohou si to dovolit kvůli omezenému rozpočtu,“ uvedla radní Helena Mezírková, která o zvýhodnění seniorů v oblasti volnočasových aktivit dlouhodobě usiluje. Své tipy na aktivity mohou lidé až do konce listopadu sdělit osobně nebo mailem pracovnici městského úřadu Anetě Janouškové v budově krnovské radnice.

Autor: Gabriela Mathiasová