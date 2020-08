Atraktivní výlet oslovil řadu občanů. Přestože se mohou projet úzkokolejkou kdykoliv se jim zachce, a pára jezdí každý víkend, není nad společné zážitky.

Slunečné počasí na konci prázdnin navíc přímo vyzývalo k výletu. Po příjezdu do Slezských Rudoltic měli účastníci výletu možnost prohlédnout si zrekonstruované nádraží i s komentovanou prohlídkou.

Z nádraží je to na zámek pár minut pěšky, ale pro seniory to může být už docela náročná procházka. Proto na zpáteční cestu ze zámku na nádraží byla zajištěna mikrobusová doprava ve spolupráci s obcí Osoblaha. Cestu parním vlakem domů do Třeměšné byla ideální příležitost podělit se o své zážitky s ostatními účastníky výletu.