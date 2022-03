Dnes v Bruntálu sídlí jeden z nejvýznamnějších výrobců českých ponožek, Northman Outdoor. Měla výroba ponožek v Bruntálu před vámi nějaké předchůdce? Navazuje obor ponožek na nějaké starší tradice textilnictví?

První ponožkářská firma, která sídlila na stejném místě jako Northman, byla firma Batex. Bylo to hned po sametové revoluci, snad už v roce 1990. Tato výroba navazovala na Moravolen, protože tam se už za komunistů splétaly zbytkové příze ze lnu a jeho směsí převážně do pracovních ponožek. Tam bych hledal nejstarší kořen výroby ponožek v Bruntálu. Byl to Moravolen, kde si jako první v Bruntálu pořídili potřebné pletací stroje.

Vy jste už tehdy podnikal v oboru?

Já jsem v té době už byl v Krnově majitelem firmy Elastex. Dodávali jsme jim do Bruntálu příze na výrobu ponožek. Když se Batexu nevedlo, dlužili nám obrovské peníze a už to nikam nevedlo, tak jsme se dohodli na ceně. Koupili jsme bruntálský areál Batex Prima v roce 2008. Přejmenovali jsme značku na Northman Outdoor a celkově jsme začali výrobu přetvářet k obrazu svému. Dnes jsme jednoznačně nejmodernější pletárna v České republice.

Znamenala změna názvu z Batexu na Northman také nějaký předěl v sortimentu?

Zásadní. Místo hledání levné suroviny jsme se začali orientovat na ty nejkvalitnější materiály, co jsou na trhu dostupné. Máme tak vysokou kvalitu, že vlastně v Česku žádnému z výrobců ponožek nekonkurujeme. To spíš slavným outdoorovým značkám v zahraničí. Máme zpětnou vazbu z Hudy sportu, kde nabízí celé spektrum světoznámých značek. Potvrzují, že naše ponožky se dnes často prodávají lépe než zavedené značky.

Čím se liší dnešní moderní ponožka od té klasické?

Kvalita celkového zpracování je povýšena o nejlepší přírodní materiály jako je například merino vlna. "Dovezli jsme z Itálie velmi drahé moderní stroje, které umí celou ponožku vyrobit najednou i s řetízkovou špicí. Po staru se dělá ponožka s otevřenou špicí, a pak se to sešívalo dodatečně. Jednak je to technologický krok navíc, ale hlavně někomu šev napojení špice může vadit, zvlášť při sportu. Šev bývá právě v místě, kde se nejvíc zapíráte při běhu, skoku nebo chůzi. Některé stroje jsou rychlejší a výkonnější, takže se hodí na velké série, a jiné zase umí víc všelijakých vychytávek. Každému odběrateli vyjdeme vstříc. Když chce ušetřit a řekne: můj zákazník to stejně neocení, může si u nás objednat i klasické ponožky s otevřenou špicí a švem.

Jak vlastně vzniká nová kolekce ponožek?

"Já obvykle přijdu s myšlenkou, co by mohlo na trhu uspět, a pak takovou ponožku kolektivně tvoříme. Začíná to nákresem a vzorováním v počítači. Když si s něčím nevíme rady jak by to šlo vyrobit, konzultujeme to s partnery v Itálii, se kterými jsme v pravidelném kontaktu. Pak musíme naprogramovat stroj, osadit ho požadovanými přízemi, seřídit a odladit jej a až pak můžeme začít se samotnou výrobou. Zpravidla to zabere desítky hodin, někdy dokonce i dnů. Tím to samozřejmě nekončí, ponožky musí projít náročným testovacím kolečkem. V pracovním týmu máme jak náruživé sportovce, tak rekreační turisty. “

Na čem zrovna pracujete kromě velké zakázky pro armádu?

V poslední době nejvíce času věnujeme budování vlastní značky Northman a Teď tady třeba máme rozpracovanou celou kompresní řadu sportovních ponožek a podkolenek Merino Compress 21, které umí regenerovat lýtkový sval tím, že mu při dlouhé a velké námaze pomáhá odbourávat kyselinu mléčnou. Je to prevence, aby sportovec nedostal křeče. V průběhu letošního roku najdete v našem sortimentu podobně funkční kompresní zboží nejen pro sportovní aktivity, ale také pro sedavá zaměstnání a pro ty, kteří dlouho stojí a trpí křečovými žilami a špatným krevním oběhem dolních končetin.

Proč se vlastně zbrusu nová ponožka ještě pere?

Pokud si to zákazník přeje, tak mu ponožku předepíráme. Do pračky si může zvolit antibakteriální přísady, čistící detergenty, stříbro, nebo třeba výtažky z aloe vera. Můžeme při praní dodat materiály, které pomáhají transportovat vlhkost nebo mají funkci měkčení. Po usušení se ponožka ještě stabilizuje průmyslovou žehličkou, aby měla tvarovou stálost. Můžeme třeba doplnit i potisk ponožek.

V jakých velikostech se ponožky vyrábějí?

V kompresních ponožkách je strašně moc elastanu, aby svíraly, takže tam je úplně jedno, jakou máte velikost nohy. Děláme jen pánskou a dámskou verzi, a protože takovou ponožku v pohodě natáhnete přes rozpětí čtyři nebo pět čísel. I když se vám při praní srazí, tak při prvním navlékání ji zase roztáhnete. Ostatní ponožky děláme odstupňované přes dvě velikosti nohy. Pletenina je dost přirozeně pružná i bez elastanu.

Nejen české, ale obecně evropské textilnictví zažilo období úpadku kvůli konkurenci levné práce v Africe a Asii. Fungují ještě školy, kde čeští textiláci předávají své zkušenosti další generaci?

V Liberci je pořád textilní průmyslovka i vysoká škola, ale naši zaměstnanci jsou většinou odchovaní naší firmou. Máme dokonce v týmu pár lidí, kteří pro nás pracují už od devadesátých let. Pan ředitel Majer ve firmě pracuje už od roku 1990, pan technolog od roku 1995. Když jsme v roce 2008 koupili tento provoz v Bruntálu, zůstal tu kmenový kolektiv asi šesti lidí. Jsou to odborníci, kteří té problematice dokonale rozumí. Zbytek lidí jsme si museli zaučit sami. Dámy, které obsluhují stroje, neměly textilní průmyslovku, ale vůli a chuť naučit se nové věci. Teď nemáme s kvalifikovanými zaměstnanci problém, ale musíme myslet i na to, co bude za deset let. Abychom naše know how jednou mohli předat, už je nejvyšší čas začít pracovat s mladou generací. Náš technolog musí umět jemnou mechaniku a strojařinu, musí mít znalosti textilních materiálů, ovládat počítačový sofrware, musí být trochu programátor a trochu designér s citem pro barvy a domluvit se anglicky. Takového člověka těžko seženete. Musíte si ho vyškolit a vychovat. Kdo přijde s některou z těchto základních dovedností, to ostatní se naučí v praxi.

Zasáhla také váš obor ponožek pandemie a s ní spojená opatření?

První covidový rok byl strašný, když se najednou pozavíraly všechny obchody s textilem a rušily se objednávky. Tehdy jsme ještě my ani kamenné obchody neměli rozjeté e-shopy. Bylo to náročné, ale máme to za sebou a na loňský rok si nemůžu stěžovat, ta zkušenost ovšem stála za to.

Northman zaváděl e-shop se svými ponožkami až během pandemie?

Dosud jsme převážně obchodovali s velkými odběrateli na průmyslovém trhu a realizovali jsme státní zakázky, takže přímý prodej koncovým zákazníkům prostřednictvím e-shopu nebyl naše priorita. Značkový e-shop Northman Outdoor jsme zprovoznili přesně před rokem. S rozjezdem e-shopu nám teď hodně pomáhá syn Adam Jendřejek, který letos končí v Brně vysokou školu. Studuje procesní management na Vysokém učení technickém. Má tady praxi každý pátek. Jen co se vrátí ze školy do Bruntálu, už spěchá pracovat pro firmu. Také díky němu chodím do práce s radostí, když vidím, jak dokázal dotáhnout do finále myšlenku zřízení e-shopu. Má spoustu nápadů na maloobchod, kde konečně naplno uplatníme ponožky pod naší vlastní značkou Northman. Zákazníci teprve začínají objevovat naše logo s panáčkem, který představuje Seveřana – Northmana.

Jakou máte environmentální politiku firmy?

Dlouhodobá udržitelnost s minimálními dopady na ekologii je samozřejmě každodenní téma. Letos finalizujeme již druhy 10-ti milionový projekt v rámci úspory energií, kdy nahrazujeme staré nehospodárné technologie za nové energeticky úsporné, využíváme odpadní teplo, pořizujeme tepelná čerpadla, zefektivňujeme procesy řízení, tak aby naše uhlíková stopa na vyrobenou jednotku byla co nejnižší. Inspirujeme se od těch nejlepších na světě. V oblasti ekologie je pro nás velkou inspirací a vzorem americká textilní firma PATAGONIA. My chceme jít ještě dál a tvrdíme, že nejekologičtější výrobek je ten, který nemusíte vyrobit. Proto je naší hlavní prioritou vyrábět velmi kvalitní ponožky s vysokou užitnou hodnotou, a především s dlouhou životností, tak aby Vám vydržely co nejdéle a nemuseli jste kupovat nové. To je cíl naší mise.

Většina ponožek vyrobených v Bruntálu se na trhu objeví s logem jiných firem. Mají tyto firmy vliv na výrobní procesy?

To je různé. Předstoupíme před odběratele s ponožkami vlastní konstrukce, za kterými si stojíme. Buď si vyberou z našeho sortimentu ponožek a nechají si jen doplnit své logo. Nebo se rozhodnou u nás realizovat své vlastní nápady. Pošlou k nám do Bruntálu své designéry, kteří tu třeba stráví celý týden nad novou kolekcí ponožek. Potom vyrábíme ponožky, s jejichž vývojem a konstrukcí nemáme nic společného. My pouze partnerům vytvoříme podmínky, aby u nás mohli realizovat výrobu vlastní kolekce na novou sezónu. Máme odběratele v Anglii, Německu, Rakousku, Austrálii i v dalších zemích, kteří pak ponožky vyrobené v Bruntálu uvedou na trh pod svou vlastní značkou. To je důvod, proč se u nás ve výrobním procesu můžete setkat s ponožkami Silvini, Klimatex, Husky, Eleven, KCK Force a podobně.

Výrobci v mnoha oborech s obavami sledují rostoucí ceny energií a surovin. Týká se to také vašeho oboru textilnictví?

Už jsme si zvykli, že u komodit jako je bavlna se můžete každou chvíli dočkat nepříjemných překvapení. Stačí, aby v Indii nebo v Uzbekistánu bylo moc sucho nebo nadprůměrně pršelo, a už se mění ceny po celém světě. Když je špatný rok, klidně shnije nebo uschne třetina úrody bavlníku a ceny letí nahoru. Nebo Čína uvolní státní rezervy bavlny a zahlecené světové trhy se otřesou v základech. Takových dobrých a špatných zpráv dostáváme několik týdně. Aktuálně je cena bavlny historicky nejvýš. Na konci října stál kontejner bavlny o dvacet procent méně než dnes. Do toho přichází extrémní zdražení přepravy. Za kontejner z Asie nebo Indonésie jsme dřív platili kolem 3,5 tisíce dolarů. Teď cena osciluje v obrovském rozmezí 12 až 18 tisíc za kontejner podle přístavu odkud se zboží naloďuje. Kolikrát ani sami přepravci neví, jakou nám účtovat cenu, jak rychle se mění podmínky. Navíc na průmysl a dodavatelské řetězce tlačí dopady covidu, uprchlická krize, green deal, a řada dalších faktorů. Podnikat v takových podmínkách a něco plánovat dopředu je skutečný adrenalin.

Dokážeme bavlnu v případě neúrody něčím nahradit?

Věda nám dala viskózové vlákno. To se chemicky roztopí dřevní štěpka, která se tuží a zvlákňuje, následně se naseká na staply, které se nakonec spřádají do příze, takže může fungovat jako náhražka bavlny. Úplně stejně se dá vlákno vyrobit z mletého bambusu. Taková vlákna, co nahradí bavlnu, umí nejblíže vyrobit v rakouském LENZINGU, kde vyrábějí světoznámý MODAL. Vstupní surovina je přírodní, ale prochází chemickými procesy na subatomární úrovni, které změní podstatu dřeva nebo bambusu na viskózové vlákna. Tím, že musíte zvládnout tolik náročných operací, viskóza není levnější než bavlna, protože bavlněné vlákno za vás vyrobí příroda.

Pro mnohé čtenáře bude asi velkým překvapením, že firma Northman, která vyrobí milion párů ponožek ročně, má jen kolem třiceti zaměstnanců. Jak je možné dosáhnout takové produktivity práce?

Základem naší firemní struktury je, že každý perfektně zná svoji týmovou roli a navíc je v případě nutnosti připraven kdykoliv zaskočit za svého kolegu, když onemocní nebo má dovolenou. Týmová spolupráce je podstata naší podnikatelské filozofie. Každý pracovník přesně ví co má dělat a je tak dokonale vytížený. To je recept na vysokou produktivitu práce.

Na závěr si dovolím otázku, která asi bude zajímat hlavně čtenáře z Krnova. Krnované mají ve světě podnikání příjmení Jendřejek spojené s Tomášem Jendřejkem, spoluzakladatelem a společníkem Kofoly. Jste příbuzní?

Tomáš je bratr. Stál u zrodu Kofoly společně s kolegy Jannisem a jeho tátou Kostasem Samarasem, René Musilou a René Sommerem. Narodili jsme se za komunismu, takže nebylo se moc od koho učit. Asi to podnikání už máme v genech.