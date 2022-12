VIDEO: Takto vypadají silnice na Buntálsku. Silničáři měli pernou šichtu

Pamětníci na 15 let starých fotografiích z krnovského přechodu jistě poznávají tehdejší starosty. Mezi lidmi v policejních uniformách mnozí poznají také tvář Tomáše Tuhého. V roce 2007 skončil službu na Okresním ředitelství Policie ČR Jeseník, aby se stal ředitelem Okresního ředitelství Policie ČR Bruntál. Dnes ho všichni známe jako bývalého policejního prezidenta. V roce 2018 byl Tomáš Tuhý prezidentem ČR Zemanem jmenován do hodnosti generálporučíka a stal se velvyslancem na Slovensku.

Život ve střeženém pohraničí

Vzpomínáte na polské vojáky, kteří se zbraní v ruce stávali kolem každého českého vlaku na nádraží Głuchołazy? Novináři v policejních svodkách dostali například hlášení o vyšetřování přestupku polského traktoristy, který oral pole u hranic. Při otáčení na konci brázdy traktorista narušil svrchovanost území České republiky „do hloubky jednoho metru“. Zkrátka při otáčení zkrátka přejel jedním kolem metr za hraniční kámen, a zanechal v oranici stopu pneumatik jako důkaz. Pohraničníci se pustili do vyšetřování pachatele - narušitele hranic, aby nadřízeným předvedli svou služební horlivost.

Strašidelné budovy bývalých celnic už jsou většinou zprivatizované. Buď slouží k bydlení nebo pro nějaké komerční účely. Buňky s razítkovacím pultíkem byly z přechodů po pár týdnech demontovány, stejně jako přístřešky.

Zeman otevřel celnici ve Vysoké

Polský premiér Leszek Miller a český premiér Miloš Zeman se 15. února 2002 setkali ve Vysoké. Společně otevřeli zbrusu novou celnici za 60 milionů korun jako hraniční přechod bez omezení tonáže. Po pěti letech se Česko i Polsko staly součástí Schengenského prostoru. Pět let stará celnice ve Vysoké Bartultovicích nejednou byla k ničemu. Stát zánovní celnici na hraničním přechodu bezúplatně daroval obci Vysoká. Ta ji za nevýhodných podmínek pronajala na hernu. Které jiné zařízení pro gamblery se může pochlubit tím, že pásku v jeho dveřích slavnostně přestřihli premiéři Česka a Polska?

První roky svobody v devadesátkách provázel boom pohraničních směnáren, obchodů a „mravenčího“ pašování. Bylo totiž ze setrvačnosti stále zákonem limitováno množství lahví alkoholu, které může jeden člověk pronést přes hraniční kontrolu. Levný český alkohol se do Polska dostával pomocí „mravenců“. Mrówki se říkalo pendlerům, kteří kolovali mnohokrát denně přes hranice. Jejich úkolem bylo z českého obchodu do přepravek připravených na polském území nanosit přes hranici co nejvíc lahví s alkoholem. Byli pilní jako mravenečci, aby toho nanosili a vydělali co nejvíc. Tak vzniklo pojmenování nového řemesla legálních pašeráků. Jeden pilný mravenec přenesl z Česka do Polska desítky lahví denně, zatímco celníci tomu jen bezmocně přihlíželi. Z drobného individuálního pašování v mezích zákona se stala normální živnost.

V roce 2004 vstoupilo Polsko a Česká republika do Evropské unie, zavládla svobodná přeprava zboží a služeb, takže pendleři - mravenci přišli o smysl své existence. Celníci se z hranic stáli do vnitrozemí, a zaměřili se na jinou koncepci kontrol obchodu, tabáku a alkoholu. Pasová kontrola na bývalých celnicích zůstala. Zmizely ale otravné fronty, a také pasováci nasadili vůči veřejnosti překračující hranice podstatně vlídnější tvář.

Prostupné hranice: nová epocha

S Schengenském prostoru bez hranice se Češi a Poláci začali navštěvovat, kamarádit a spolupracovat. Jako sousedé se chtěli kdykoliv navštěvovat, takže se začaly obnovovat přeshraniční silničky a asfaltovat polňačky. Řidiči při svých cestách z Krnova do Osoblažského výběžku si našli zkratky přes Polsko. Polské obchody vítaly zákazníky nápisy v češtině. Polští sportovci vyrazili na pěší tůry i s lyžemi do Jeseníků. Představují významnou část klientely krnovských lázní i restaurací.

Polská farmářka z Radynie svůj vyhlášený sýr prodává na trh pod obchodním názvem Cvilín. Všichni Poláci totiž milují poutní místo Cvilín na kopci na Krnovem. Češi vyráží do Polska na levný benzín a potraviny. Přibývá polských pendlerů, kteří jsou zaměstnanci českých firem. Přibývá také Čechů, kteří si v Polsku koupili levnou nemovitost, aby odtud denně dojížděli za prací na opačné straně hranice.

Problém jsou migranti a pandemie

Pochybnosti o tom, zda schengenský prostor jsou jen samé výhody a pozitiva, přinesla první migrační vlna. Několik států Schengenského prostoru využilo pravomoc dočasně obnovit hraniční kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie. V roce 2020 kvůli Covidu-19 a pandemickým opatřením hlídali neprodyšně uzavřené hranice čeští policisté a polští vojáci.

Dnes v dobách veterinárních opatření a ptačí chřipky česko-polská hranice funguje tak trochu jako pomezí mezi Půlnočním královstvím a Zemí krále Miroslava. Zatímco v Česku je přísně zakázané pouštět drůbež z kurníků, v Polsku je drůbež pod širým nebem stále ještě legální způsob chovu. Husa domácí je vodní drůbež, která potřebuje neustále plavat, aby se zbavila nečistoty, roztočů a parazitů. Proto čeští chovatelé v pohraničí tak rádi pouští své husy do řeky Opavice, která je současně státní hranicí. České husy se mohou pořádně vymáchat u polského břehu mimo pravomoc českých veterinárních orgánů.