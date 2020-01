Bruntálští městští zastupitelé po několikaměsíčním rozhodování o podobě přístavby Wellness centra Bruntál nakonec zvolili kompromis. Na svém posledním zasedání v závěru loňského roku odsouhlasili, že spojí saunový svět a výukový bazén do jednoho projektu. Zřídit samotný saunový svět podle dřívějších plánů už bylo mimo reálné možnosti města.

Podle původního záměru měl nejprve na wellness centru vzniknout saunový svět s dvěma finskými potírnami, aromatickou saunou, biosaunou, solnou saunou a dalšími procedurami. Od ambiciózní dostavby se čekalo vytvoření nových pracovních míst a zatraktivnění wellness centra i samotného města a rozvoj turistického ruchu.

Pak ale přišla ledová sprcha. Dostavba by byla více než dvakrát tak drahá, než byly původní finanční odhady. Z původních třiceti milionů se cena vyšplhala na sedmdesát milionů korun. Zastupitelé měli na výběr mezi třemi variantami. Pokračovat v původním projektu saunového světa, ale za mnohem větší sumu, než původně počítali. Nebo se pustit jen do výstavby výukového bazénu pro školáky, který byl v plánu později. A nebo sloučit oba projekty do jednoho s cílem ušetřit náklady. Což ale znamená, že saunový svět bude mnohem skromnější.

„Saunový svět to určitě nebude. Říkejme tomu jinak, třeba relaxační zóna nebo saunová zóna,“ podotkl bruntálský radní Miroslav Šimůnek.

Ústup od původního projektu atraktivního saunového světa se nelíbil zastupiteli Miloslavu Petrů. Ve skromné podobě už nebude takovým tahákem pro návštěvníky, saunový svět měl ambici pozvednout město o úroveň výše, s okleštěnou variantou se toho nedosáhne.

Naopak upřednostnit stavbu nového výukového bazénu před saunovým světem navrhoval zastupitel a učitel Karel Mašlík, podle něj je důležitější výuka plavání bruntálských dětí. „Pokusím se ještě jednou a naposledy prosadit výukový bazén,“ naléhal Mašlík na své kolegy před posledním hlasováním.

„Ušetří se čas a peníze za dopravu, děti se nebudou muset jezdit učit plavat jinam. Výukový bazén bude sloužit nejen výuce, nyní ve wellness centru často není místo pro dětské plavce,“ řekl Mašlík a upozornil i na to, z čeho mají strach návštěvníci stávající městské sauny: „Výstavba saunového světa povede ke zrušení sauny v parku, kterou nám závidí i okolní města,“ vyzdvihl Mašlík jedinečnost sauny v městském parku.

Bruntálští zastupitelé nakonec rozhodli o sloučení obou původně samostatných projektů. Schválili vyhlášení výběrového řízení na zhotovení studie a kompletní projektové dokumentace přístavby saunové zóny a výukového bazénu v rámci jednoho projektu s maximálními investičními náklady ve výši 73 milionů korun s DPH. Podle předpokladu by se dostavba wellness centra mohla uskutečnit v roce 2021. Původní záměry na výstavbu saunového světa počítaly s tím, že bude hotový v roce 2020, tedy letos. (ot)