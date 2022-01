Krnov: Městské lázně Kde: Československé armády 15, Krnov Co: parní a suchá sauna včetně vířivé vany Kdy: Denně od 10 do 20 hodin. Po ženy 10-15 hod, společná 15-20 hod., Út muži, St ženy, Čt muži, Pá ženy, So společná, Ne páry a rodiny s dětmi Web: Tskrnov.cz/aktuality/mestske-lazne/

Bruntál: Wellness centrum Bruntál

Kde: Dukelská 1424/3, Bruntál

Co: Aromatická parní sauna

Kdy: Otevřeno denně od 7 do 21 hod., v pondělí otevřeno od 10 hod.

Web: Wellnessbruntal.cz/o-nas/wellness-centrum-bruntal

Krnov: Hotel Cvilín

Kde: Výletní 674/6, Krnov

Co: Sauna, masáže, velness, whirlpool

Kdy: Denně 10 – 22 hodin

Web: Cvilin.cz

Malá Morávka: Resort pod Pradědem Kopřivná

kde: Ski areál Kopřivná

Co: finská sauna, bio sauna, krb, wellness, masáže, venkovní lázně, Kneippův chodník

Kdy: Po domluvě

Web: www.koprivna.cz

Karlova Studánka: Bazénový komplex státních horských lázní

Kde: objekt Letních lázní Karlova Studánka 6

Co: Pacientům i veřejnosti je k dispozici rehabilitační wellness bazén, balneologické vybavení, hydroterapie, termoterapie, fototerapie, relaxační procedury, tepidarium, relaxace v suchém i vlhkém teple a finská sauna.

Kdy: Dopolední provoz k rehabilitaci lázeňských pacientů, odpolední a večerní provoz bazénového komplexu pro veřejnost i návštěvníky Karlovy Studánky.

Web: www.horskelazne.cz

Bruntál: Sauna v areálu koupaliště

Kde: Sauna, Kavalcova 33, Bruntál

Co: sauna vytápěná dřevem

Kdy: 15-21hodin, Út: společná, St ženy, Čt muži, Pá ženy, So Muži

Web: www.sportbruntal.cz

Rýmařov: Aquacentrum Slunce

Kde: Jesenická 4, Rýmařov

Co: whirlpool, finská sauna, horká pára, masážní box

Kdy: Po – Pá 14 – 21 hod, So+Ne 10 – 21 hod

Web: www.ejeseniky.com/volny-cas/kryte-bazeny-koupaliste/aquaslunce-rymarov

OPAVSKO

Opava: Health park

Kde: Veleslavínova 6

Co: finská, bylinková, infrasauna, solná pára, aroma pára, bazén, Kneipova lázeň

Kdy: pondělí, čtvrtek 14 – 22 (společná); úterý, pátek, sobota 14 – 17 (společná s dětmi) a 17 – 22 (společná); středa 10 – 22 (společná); neděle 10 – 17 (společná s dětmi) a 17 – 22 (společná).

Cena: jednotlivý vstup – dospělí 350 Kč, děti 6 – 14 let 170 Kč, děti od 14 let a studenti 280 Kč, děti do 6 let zdarma.

Web: www.healthpark.cz/sluzby/spa/

Raduň: Vitální svět Raduňka

Kde: Zámecká 95

Co: finská, parní, bylinková sauna, whirpool, tepidárium, vyhřívané lavice

Kdy: od října do května – pondělí, úterý, středa 15 – 21.30 (společná); čtvrtek 15 – 19 (ženy) a 19 – 21.30 (společná); pátek 15 – 22 (společná); sobota 11 – 15 (s dětmi) a 15 – 21.30 (společná); neděle 11 – 15 (s dětmi) a 15 – 21 (společná).

Cena: dospělý 300 Kč na dvě hodiny, mládež 12 – 18 let (pouze v doprovodu rodičů) 220 Kč na dvě hodiny, děti 5 – 12 let (pouze o víkendu a v doprovodu rodičů, maximálně dva dospělí a dvě děti) 100 Kč na dvě hodiny na dítě.

Web: www.radunka.cz/vitalni-svet/

Dolní Benešov: Sauna Šimeček

Kde: Osada Míru 313

Co: klasická sauna

Kdy: do dubna – úterý 16 – 21 (muži); středa 17 – 22 (páry); čtvrtek 13 – 21 (ženy); pátek 13 – 21 (muži); sobota 10 – 21 (muži); neděle 16 – 21 (společná). Pondělí – zavřeno.

Cena: dospělí 180 Kč

Web: www.sauna-simecek.cz

OSTRAVA

Saunia

Kde: Rudná 3114/114, Ostrava

Co: Saunový svět o velikosti 650 m², 5 typů saun a 4 ochlazovací systémy.

Kdy: Denně od 9 do 23 hodin

Cena: Časově neomezené vstupné 299 Kč

Web: www.saunia.cz

Relax Day

Kde: Zkrácená 2703/84, Ostrava

Co: Saunový a vodní svět v Clarionu, wellness, sauny, masáže, privátní vířivka.

Kdy: Všední dny (a svátky) od 11 do 22:30, víkend od 10 do 22:30

Cena: Dle výběru 295 až 405 Kč

Web: www.relaxdays.cz

Vodní svět Sareza (Čapkárna)

Kde: Sokolská tř. 44, Moravská Ostrava

Co: Nabídka tří parních kabinek, finské nebo keltské sauny. Nechybí ochlazovací zóna, která nabídne každému intenzitu ochlazení, jakou chce. Za příplatek jsou zde i dvě vany na léčivé koupele, do kterých si lze vybrat bylinky přímo u obsluhy.

Kdy: Všední dny od 11 do 20, víkend od 9:30 do 19.30. Pondělí, úterý, sobota, neděle, svátky mix, středa, pátek ženy, čtvrtek muži.

Cena: do 14 na hodinu a půl 230 Kč, od 14 na hodinu a půl 230 Kč, víkend 230 Kč na hodinu a půl po celý den.

Web: www.sareza.cz/vodni-svet

Relax 365

Kde: Pustkovecká 29F, Ostrava-Poruba

Co: Nabídka finské sauny s teplotami 90°C a 95 °C, bio sauny s teplotou 50°C a vlhkostí 50 %, aroma parní sauny, 6 ochlazovacích sprch.

Kdy: Všední dny od 14 do 22, víkend od 8 do 22

Cena: 120 minut 320 Kč, časově neomezeno 370 Kč

Web: www.relax365.cz

Sareza, krytý bazén v Porubě

Kde: Generála Sochora 10, Ostrava-Poruba

Co: Všední dny do 13:00 pouze finské sauny (dámská i pánská), od 13:00 kompletní saunové centrum (tzn. finské sauny, parní sauny, keltská sauna), So, Ne a svátky: společné celé saunové centrum

Kdy: Pondělí od 8 do 21, úterý až pátek od 7 do 21, víkend od 9:30 do 19:30

Cena: Po-Pá do 13 hodin 90 minut za 170 Kč, Po-Pá od 13 hodin 90 minut za 220 Kč, víkendové dny a svátky 90 minut za 220 Kč.

Web: www.sareza.cz/kryty-bazen-ostrava-poruba

AD Landek

Kde: U Nemocnice 2, Ostrava-Petřkovice

Co: Návštěvníkům jsou k dispozici jedna parní a dvě finské sauny. V parní sauně se vyhřejete v teplotě 37–42°C při vlhkosti vzduchu 32–90 %. V suchých finských saunách je teplota kolem 100–110°C. Pro ochlazení je k dispozici sprcha a ochlazovací bazének se studenou vodou.

Kdy: Denně od 8 do 22.

Web: www.hotel-landek.cz