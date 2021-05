„Dlouhodobým cílem krnovské nemocnice je koncentrace veškeré akutní péče na pracoviště v Krnově a následné péče na pracoviště nemocnice ve Městě Albrechticích. Situace, kdy byli pacienti rozmístěni na několika místech a ke každému vyšetření či zákroku převáženi z místa na místo, není dobrá pro nemocné ani pro nemocnici. Chceme dosáhnout propojení jednotlivých oborů a diagnostických možností nemocnice, což odpovídá modernímu trendu v medicíně, kdy se lékaři snaží dívat na zdravotní stav pacienta co nejkomplexněji,“ zdůvodnil zrušení LDN Kunov tehdejší ředitel krnovské nemocnice Roman Gavanda.

LDN končí, rabování zaříná

Sotva sanatorium opustili zdravotníci, našli sem cestu zloději a vandalové. „Dosud neznámý pachatel v době od 6.5.2009 do 26.5.2009 vnikl do objektu bývalého zdravotnického zařízení v obci Kunov, který je již druhým rokem mimo provoz. V přízemí budovy pachatel vytrhl kovové mříže před vstupními dveřmi. Po vykopnutí dveří se dostal do kanceláře, kde odcizil klíče od všech místností v objektu. Následně potom ze suterénu, přízemí a z prvního patra budovy demontoval a odcizil 30 kusů litinových topných těles. Jednáním pachatele vznikla škoda ve výši okolo 31 tisíc Kč,“ informovala Policie ČR o jednom z prvních větších případů rabování.

Nabídka realitní kanceláře

Prvními vlastníky LDN Kunov se stali žena a muž z Brna. Pak se zde majitelé střídali. Například v roce 2011 se léčebna objevila v nabídce realitní kanceláře za 6.5milionu korun.

„Prodej rodinného domu 1 200 m², pozemek 26 000 m² za 5 000 000 Kč,“ zní aktuální nabídka realitní kanceláře doplněná o záběry z dronu.

Stojí za přečtení, jak realitka prezentuje nemovitost, jaká se v nabídce neobjevuje každý den: „Nabízíme prodej bývalého sanatoria v atraktivním turistickém a rekreačním prostředí pohoří Nízkého Jeseníku v Kunově v katastru Nové Heřminovy, cca 6 km od Bruntálu. Jedná se stavbu vybudovanou významným opavským architektem Hansem Kalittou v roce 1928. Areál s pozemky má celkovou výměru 26 000 m2, z toho zastavěná část budovy má výměru cca 420 m2. Součástí jsou dva vlastní vodní zdroje, čistička odpadních vod, vojenský bunkr a lom. Vedle hlavního objektu se nachází budova se čtyřmi garážemi. Je zde zavedená elektřina, ale plyn ani kanalizace v obci zavedená není. Vše je vyčištěno, vyklizeno a připraveno k rekonstrukci. Budova sanatoria by byla vhodná například na provoz ubytovacího zařízení, léčebny, domova důchodců a jiné sociální služby. Během příštího roku by zde v obci měla být realizována plánovaná stavba vodní nádrže Nové Heřminovy,“ láká realitka zájemce o sanatorium na dohled od přehrady.

Zájemci už se ptají V posledním čtvrtroce Obecní úřad Holčovice odpovídal na dotazy tří zájemců o LDN Kunov. „Jedni počítali s rekreačním využitím. V první fázi chtěli spíš na okolní pozemky postavit chatky, než investovat velké miliony do záchrany léčebny. Další zájemce uvažoval o domově seniorů, což by z pohledu investic do záchranných oprav dávalo sanatoriu lepší perspektivu. Překvapil mě zájem soukromé školy z Opavy. Ptal jsem se, proč by sváželi děti zrovna do Kunova, ale je to taková ta alternativně zaměřená škola. Pro ni je poloha Kunova v přírodě ideální. Je to ale soukromý majetek, takže nevím, jak jednání pokračují. Každopádně mě potěšilo, že sanatorium Kunov oslovilo se tolik zájemců,“ doplnil starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný.