Starosta Krnova Tomáš Hradil se vyloženě těšil na oslavy desátého výročí založení šachového oddílu mládeže. V jeho rodině se totiž šachy hrály od nepaměti.

Oslavy deseti let mládežnického šachu v Krnově | Video: František Kuba

„Kterýkoliv krnovský oddíl bude slavit deset let, tak rád přijdu. Šachy jsou pro mě ještě srdcovější. Šachy jsem se naučil hrát v šesti letech a byl to můj první kroužek. Vidím tady svého prvního trenéra v životě,“ pozdravil Tomáš Hradil trenéry, organizační pracovníky, sponzory a zástupce Šachového svazu, kteří se sešli v Krásných Loučkách v hospůdce U Kvasničků na oslavách šachového oddílu mládeže.

Šachy v Krnově mají dlouhou tradici, ale mládežnický oddíl zde citelně chyběl. Začal se formovat až když v Krnově na Základní škole na Janáčkově náměstí šachový trenér Karel Handlíř z Města Albrechtic přijal funkci správce hřiště. Podařilo se mu přesvědčit sportující děti a hlavně malé fotbalisty, ať si zkusí sednout k šachovnici. Vysvětlil školákům, že šachista i fotbalista potřebují rozvíjet taktické myšlení. Oficiálně dětský šachový klub vznikl v roce 2013 při Lokomotivě Krnov, takže právě bilancuje první dekádu a slaví desáté „narozeniny“. Mnozí z tehdejších školáků jsou už dnes pamětníci, šachoví trenéři a uznávaní hráči.

Krnov má šachové talenty

Zpočátku to byl jen školní šachový kroužek pro zábavu, ale Karel Handlíř brzy objevil dětské talenty a začal je brát na turnaje u nás i v Polsku. Časem krnovský oddíl získal takové renomé, že v Krnově vzniklo krajské tréninkové centrum mládeže. Krnovští šachisté - školáci dosáhli až na extraligu.

„Nejdřív jsme v roce 2009 hráli ve Městě Albrechticích svoje turnaje jen tak pro radost v hospůdce U rybníčku. Docela nám to šlo, tak jsme si řekli: zkusme to v okresním přeboru. Ten jsme vyhráli a šli jsme do krajské soutěže. Tam jsme taky vyhráli a začali jsme spolupracovat s polskými kolegy. V krajském přeboru jsme byli druzí za Orlovou a postoupili do druhé ligy. Abych to zkrátil, dnes hrajeme extraligu,“ vzpomíná Karel Handlíř.

ZŠ Janáčkovo náměstí v únoru hostila Velkou cenu Krnova mládeže, takže sem přijelo téměř osmdesát šachistů z celého okresu Bruntál. Deset z dvanácti pohárů zůstalo doma v Krnově. Na oslavy desátého výročí mládežnického šachu v Krnově dorazili mezi čestnými hosty například předseda Šachového svazu ČR Martin Petr, předseda Krajského šachového svazu MSK Jiří Novák, nebo senátor, chirurg a ředitel nemocnice Ladislav Václavec, který je sponzorem mladých šachistů.