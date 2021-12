„Pan František Rechtorik pořádá besedy, vydává publikace a zapůjčil nám také exponáty do našeho muzea na obecním úřadě. Fotografie nám poskytl také Martin Rechtorik, syn pana Františka. Nebýt rodiny Rechtorikových, spousta informací o historii naší obce by se v naší společné paměti nedochovala,“ představila muzeum a význam místního historika starostka Ryžoviště Eva Lašáková. Zvětšeniny historických pohlednic a fotografií, která obci věnovali Rechtorikovi, vystaví na chodbách a v zasedací místnosti obecního úřadu.

V Ryžovišti znovu odhalili památník

„Kdysi bývala oddělená chlapecká a dívčí škola. Tyto lavice máme z chlapecké. Podívejte se, jak kdysi vypadalo školní ořezávátko na tužky. Nevím, na které půdě to pan Rechtorik našel, ale mezi exponáty jsou i nástroje na mučení. Zaujaly mě také lampy z jeho sbírky. Dřív jsem nepřemýšlela, zda kočáry měly osvětlení. Teď, když mám kočárové lampy každý den před očima na úřadě, tak se při televizní pohádce nebo historickém filmu soustředím jen na kočáry, jestli tam zahlédnu něco podobného,“ prochází Eva Lašáková obecním muzeem mezi exponáty.

Historie je mi pořádným koněm

Občas zde zahlédnete i předměty, u kterých jste na pochybách, zda se ještě někde používají, nebo už všechny skončily v muzeích. Třeba takový uhlák, kterým se nosilo uhlí ze sklepa do kamen, ještě nedávno byla běžná součást mnoha domácností. „Prodávají se ještě vůbec uhláky? Za pár let už určitě nový nesežene. Ani drátěný koš, kterým propadla hlína, když jsme ještě chodili na bramborové brigády. Pro nás to byla samozřejmost, ale děti už nebudou vědět na co to je,“ zastavuje se starostka u předmětů na rozhraní každodenního využití a muzejního exponátu.

Sbírku obohatil o darmovisy

„Tady máme historické zařízení na výrobu zmrzliny z místní cukrárny pana Cupala. Tady v tu keramickou nádobu máme z fary. Umýval se v tom pan farář jako v lavoru. Místní rodiny už vědí, že v Ryžovišti se nic nesmí vyhazovat, protože poklady z půdy patří sem,“ představila starostka Lašáková jak muzeum rozšiřuje své sbírky. Nejnovějším přírůstkem je vstupenka do kina Ryžoviště za jednu korunu. Našla se při rekonstrukci školy schovaná za obložením.

Ryžoviště má své obecní muzeum