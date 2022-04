„Napekly jsme s kolegyněmi koblihy, jsme uvařily jsme čaj s rumem, pustili lidovky do obecního rozhlasu a nabízely sousedům pohoštění přes otevřené okýnko. Podařilo se nám tu tradici vměstnat do toho, co zrovna bylo legislativně dovolené. Nechtěli jsme přerušit masopustní zvyky ani v těžké době. Občanům jsme tím zvedli náladu. Měli dobrý pocit, že se po dlouhém lockdownu aspoň něco funguje tak jak byli zvyklí,“ popsala starostka Eva Lašáková covidový ročník masopustu.