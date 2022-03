Jak reportérovi Deníku cestou vlakem z Ukrajiny do Česka řekl humanitární pracovník Albert Fikáček z Gepard Express, která organizaci převozu ukrajinských uprchlíků do Bohumína zajišťuje, vyskytl se nečekaný zádrhel.

„Humanitární pomoc v tuto chvíli bohužel zcela stojí. Bohumínské náraží je plné věcí, vlaky však do ukrajinského Čopu zamířit nemohu, na ukrajinské straně navíc čeká 800 lidí na přepravu do Česka, slovenská strana ji však nepovoluje,“ popsal Deníku patovou situaci Albert Fikáček.

Problém je podle informací Deníku v tom, že „mimo provoz“ je hraniční přechod v Čierné nad Tisou, veškerá přeprava by však měla být směřována na přechod Vyšné Nemecké, což by znamenalo přenakládání materiálu do aut. Nemluvě o nemožnosti dostat do Česka lidi prchající před válkou z dané lokality.

„Každý den se do Čopu sjíždí 600 až 1000 lidí právě kvůli tomuto vlaku,“ dodal Fikáček. Celá situace se bude řešit v neděli, v plánu jsou také jednání se slovenskými politiky. Deník bude o postupu v celé záležitosti dále informovat.

