/FOTOGALERIE, VIDEO/ V centru Rýmařova byla instalována dvě nová výtvarná díla Lubomíra Dostála. Na zatravněné ploše u městského muzea nalezla místo socha Fraktály. V parku u autobusového nádraží zase betonové sousoší Čarokruh, které se skládá z dvanácti betonových hřibů uspořádaných do kruhu.

Čarokruh a Fraktály Lubomíra Dostála, slavnostní odhalení. | Video: František Kuba

Fraktály jsou vlastně čtyři pilíře propojené ve vrcholové části fraktálovým věncem. Mezi pilíře je možné vstoupit, takže prostor pak působí jako kaple.

Umělecké dílo je vytvořené z moderního ocelového materiálu corten. Dostálova plastika Čarokruh odkazuje k fenoménu pravěkého vztyčování kromlechů v krajině a také k oblíbenému českému koníčku – houbaření.

„Pokusili jsme se vnést do struktury města výjimečnost, vytvořit příjemné prostředí pro setkávání s uměním. Vsazením uměleckého díla do veřejného prostoru zvelebíme lokalitu, v níž můžeme trávit čas s přáteli nebo odpočívat. Dopomůžeme rovněž překonání bariéry pro pochopení současného umění,“ řekla k instalaci uměleckých děl ředitelka Městského muzea Rýmařov Růžena Zapletalová.

„Zejména na sociálních sítích jsme zaznamenali negativní reakce občanů. Zjistil jsem ale, že mnoho lidí si dělá názor jen na základě toho, co si přečetli na Facebooku, a samotná díla neviděli. Je to umění a to má probouzet emoce, ať negativní, či pozitivní. Obě lokality získaly nyní originální a neotřelý vzhled. Věřím, že rýmařovští občané časem zkvalitnění veřejného prostoru ocení,“ vyjádřil se k novým uměleckým dílům starosta Rýmařova Luděk Šimko.

Sochař a malíř Lubomír Dostál (*1950)

má dlouholetý vztah k rýmařovské Galerii Octopus, ve které v letech 1994, 1995, 1997, 2000, 2004 a 2021 kolektivně či samostatně vystavoval. Lubomír Dostál má zkušenosti s realizacemi svých projektů ve veřejném prostoru. Vytvořil například fontánu v obchodním domě v Losinách (1990), reliéf na zdi prodejny v Brně (1992), kapli v Moravském Berouně (1992), sochu Plastici v Moravském Berouně (1994), schodiště s fontánou na dvorku domu Dolního náměstí v Olomouci (1995), sochu Kaple v Hradci nad Moravicí (2000), fontánu se sochami kapek v Moravském Berouně (2010), plastickou mapu přehrady Slezská Harta na břehu řeky pod zámkem (2015) a podobně.