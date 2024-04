Osm stovek kompostérů pořídilo město Rýmařov. Zdarma je poskytne vlastníkům rodinných domů ve městě a jeho místních částech. Občané tak budou mít možnost jednoduše zpracovat a následně využít odpad ze zahrad i zbytky z kuchyně.

Kompostéry pomáhají snížit množství vyváženého domovního odpadu. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Kompostéry o objemu 1050 litrů město pořídilo díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Od 2. května budou moci zájemci na odboru životního prostředí Městského úřadu Rýmařov na náměstí Svobody 5 podepsat smlouvu o výpůjčce kompostéru. Další informace poskytne Tomáš Vavřička na telefonním čísle 554 254 314 nebo na e-mailu vavricka.tomas@rymarov.cz.

Nádoby pak bude možné si od 1. června vyzvednout v odpadovém centru v ulici 8. května, a to v pracovních dnech od 08 do 16:30 hodin, v sobotu pak od 8 do 13 hodin. S sebou je nutno vzít podepsanou smlouvu o výpůjčce. Město zároveň upozorňuje, že kompostéry jsou poměrně velké a těžké, je proto nutné si pro ně přijet autem.