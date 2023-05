Česká pošta po jednání se zástupci měst a obcí vyměnila v seznamu 300 rušených poboček 21 za jiné. Nejvíce změn doznal seznam v Moravskoslezském kraji a Kraji Vysočina, kde je po čtyřech nově zařazených pobočkách za původně určené ke zrušení. Vyplývá to z dnešních informací České pošty.

Česká pošta. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Veronika Zimová

V dalších čtyřech krajích, Jihomoravském, Ústeckém, Jihočeském a Plzeňském, pošta v seznamu vyměnila po dvou pobočkách a v pěti po jedné. V hlavním městě nebo ve Středočeském kraji k žádné změně podnik nepřistoupil.

Nejvíce na změny doplatila Vysočina, kde se oproti původnímu záměru zruší dvě pobočky navíc výměnou za zachování jedné pošty v Pardubickém a jedné v Moravskoslezském kraji.

Právě města v Moravskoslezském kraji dosáhla částečných úspěchů. V Opavě, Ostravě i Třinci se podařilo dohodnout, že na úkor jiných zachová Česká pošta pobočky, které města považují za důležitější.

V Ostravě-Jih, nejlidnatějším obvodu krajského města, kde žije přibližně 100.000 obyvatel, měly původně zůstat dvě pobočky. Podařilo se vyjednat, že tam nakonec budou tři.

V Opavě měla pošta v plánu zrušit čtyři pobočky ze sedmi. Na tomto záměru se nic nemění. Vedení města se ale podařilo změnit, které pobočky se zavřou. Od 1. července by měly ve městě zůstat pošty v obchodním centru Breda, v Kateřinkách a v Kylešovicích. Ostatní budou zrušeny.

Původně chtěla pošta zrušit pobočky v Kateřinkách a Kylešovicích a nechat kromě Bredy filiálku v obchodním domě Silesia (Tesco) a v Komárově. Kromě toho budou zrušeny i pobočky v Jaktaři a nedávno nákladně zrekonstruovaná pošta na nádraží Opava-západ. Podle mluvčího opavského magistrátu Romana Konečného už jde o konečný stav.

V Třinci budou zrušeny tři pobočky. Mluvčí třinecké radnice Stanislav Cieslar řekl, že místo pobočky v Tescu ve Frýdecké ulici, kterou město považuje za klíčovou, pošta zruší pobočku v Oldřichovicích.

„Počet redukovaných poboček se nezměnil, na základě 164 jednání s obcemi, městy a kraji došlo k výměně 21 poboček za jiné, které se podle původního plánu rušit neměly. Důvody změn bylo dodržení tří zásad České pošty, tedy. splnění legislativních, ekonomických a klientských kritérií. Zároveň jsme vyšli vstříc v mantinelech těchto kritérií starostům, kteří na základě místní znalosti požadovali změny v seznamu svých rušených pošt,“ uvedl mluvčí Matyáš Vitík.

Všech 300 poboček bude uzavřeno k 30. červnu, kdy z provozních důvodů budou mít otevřeno jednu hodinu.

Během června budou na rušených pobočkách uvedeny informace o nástupnických poštách a o službách, které budou tyto pobočky poskytovat a v kterých časech. Dále držitelé zákaznické karty České pošty dostanou informace o nastalých změnách, bude spuštěna speciální webová stránka se všemi novinkami a klienti rušených poboček dostanou do svých poštovních schránek informace o změnách, které se jich konkrétně dotýkají.

Snížení počtu pracovních míst

O snížení počtu povinně provozovaných pošt z 3200 na 2900 rozhodla vláda. Důvodem je snižování nákladů kvůli klesajícímu provozu. Ten se za posledních pět let snížil o 42 procent, počet pošt se přitom nezměnil. Zhruba čtvrtinu nemovitostí z rušených poboček, které pošta vlastní, chce nabídnout k prodeji.

Součástí rušení poboček je i snížení počtu pracovních míst zhruba o 1500 z 23 tisíc.

Česká pošta loni vykázala ztrátu 1,73 miliardy korun, letos to měly být až čtyři miliardy, proto musela sáhnout k úsporným opatřením. Do poloviny roku by měla oznámit plán transformace, během které se rozdělí na část provozují pobočky a poskytující služby pro stát a komerční část s balíkovými a logistickými službami.