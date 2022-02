Otec Wilfried Sendler byl v Rudolticích učitelem hudby, varhaníkem a vedoucím kostelního sboru. Když v roce 1946 musela tato rodina spolu s ostatními obyvateli Rudoltice opustit, šli pěšky do Krnova. Tam čekali na odsun do Gúnzburgu. Zde se Sender jako gymnazista začal věnovat hudbě.

Naučil se hrát na housle. Vystudoval vysokou školu hudby v Mnichově a stal se učitelem hudby. V roce 1960 založil komorní orchestr, pak Sendlerovo kvarteto. Kromě hudby jeho druhou velkou láskou jsou koně, kterým se věnuje už třicet let.

Jakmile to politická situace dovolila, zamířil se svým kvartetem do svého milovaného rodiště, do Slezských Rudoltic. Navázal kontakty s místními institucemi. První veřejný koncert se konal v rudoltickém kostele sv. Kateřiny u příležitosti 750 let založení farnosti a také na rudoltickém zámku za účasti ostravského biskupa Lobkowicze.

Od roku 1999 trvá spolupráce Hudebního sdružení Krnov pod vedením Václava Mičky s Günzburským komorním orchestrem a jeho uměleckým vedoucím Wilfriedem Sendlerem. Od té doby proběhlo na 20 společných vystoupení v České republice. Byl to Krnov, Město Albrechtice, Slezské Rudoltice, Třemešná, Zátor, Hrozová, ale také v Německu (Günzburg, Burgau, Offingen). Obě hudební tělesa společně provedla díla světových (např. Mozart, Haydn, Schubert, Pergolessi ) i českých (Janáček, Fibich, Brixi, Laburda, atd.) autorů.

První společné vystoupení proběhlo v rámci koncertu česko-německého týdne v Krnově 5. 9. 1999 a hned následujícího roku přišlo pozvání na společné vystoupení v Německu. Spolupráce trvala 15 let. Naposledy se setkali v roce 2017 v Biberbach. Vzhledem ke svému onemocnění už sám nemohl hrát. Avšak díky jeho spolupráci s Hudebním sdružení a se Zlatou loutnou se vytvořily skvělé přátelské kontakty, které přetrvávají dodnes.

Wilfried Sendler si zaslouží pozornost jako rodák, který se zasloužil o sblížení a usmíření českých a německých obyvatel tohoto regionu.

Na základě informací Václava Mičky sepsala Ludmila Čajanová