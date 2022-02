„První starosta po osamostatnění obce pan Mgr. Václav Vavřík byl také učitel. O zachování školy se zasadil v nejhorších dobách, když měla právě oněch sedm dětí. Je to hlavně jeho zásluha, že škola v Rudné nezanikla. Získal pro školu výjimku a hledal všechny možné cesty k záchraně školy. Obec na školu doplácela, ale nenechala ji padnout. Pan Vavřík vysvětlil ostatním, proč je udržení školy pro obec důležitá priorita,“ zavzpomínal na svého předchůdce současný starosta Rudné pod Pradědem Radomír Tománek.

Aby se ušetřilo, základní škola a mateřská školka se sloučily do jedné budovy. Bývalá škola se uvolnila, takže bylo možné ji pronajmout. Jezdili sem studenti z Ostravy na školu v přírodě.

„Teď už jsme díky bohu ve fázi, kdy máme školu plnou a spíš bychom ji potřebovali trochu nafouknout. Škola se díky zvýšenému zájmu po čase vrátila do své původní budovy z roku 1906. V roce 2010 obec, za podpory dotace ze státního rozpočtu, financovala velkou opravu školy. Celá budova byla zateplena, proběhla výměna oken a dveří, vyměnily se radiátory. Opravou venkovní fasády a výměnou oken se škola částečně vrátila ke vzhledu původní budovy. V současné době máme kapacitu školy zaplněnou do posledního místa a dokonce vzniká přetlak. Rodiče k nám začali dovážet děti z okolních obcí. Jsme rádi, protože jen děti z Rudné by školu neutáhly,“ popsal současný stav starosta Tománek.

Podle něj je to zásluha především šikovné paní ředitelky, která dokázala motivovat ostatní učitele, má spoustu nápadů, umí je dotáhnout do konce a daří se ji na ně shánět dotace.

Malotřídka v Rudné pod Pradědem má kapacitu ve škole 30 dětí a školce 20. Dnes mají obě plno.

„Paní ředitelka například zorganizovala pro naše děti výlet do Anglie. Školu dostal do širšího povědomí individuální domácí styl výuky, který části rodičů vyhovuje víc než výuka velké školy. Samozřejmě velké školy třeba v Bruntálu také mají řadu předností, ale stále existuje početná skupina rodičů, kterým víc vyhovuje domácí prostředí v naší škole. Navíc tady v Rudné děti vyrůstají obklopené přírodou Jeseníků,“ uzavřel starosta Rudné pod Pradědem.