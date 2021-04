Návrat části školáků a předškoláků se týká všech okresů Moravskoslezského kraje. Testovat se bude dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Kraj za tímto účelem do jednotlivých obcí rozdělil téměř 443 tisíc testů. „V Moravskoslezském kraji budou ve všech školách využívat stejné testovací sady značky Singclean. Jedná se o certifikované sady určené pro samotestování ze slin, vhodné i pro děti,“ uvedla krajská mluvčí Nikola Birklenová.

Co když bude test pozitivní?

V případě, že bude mít dítě pozitivní test v pondělí, do školy nemůže a odchází domů. Zároveň bude posláno na PCR test. Pro ostatní spolužáky běží normální výuka. Jestliže bude ale školák pozitivní ve čtvrtek, už musí celá jeho třída do izolace. Tam setrvá do doby, než budou známy jeho výsledky z PCR testu, který bude muset opět podstoupit.

Odmítnutý test = žádné ošetřovné

Pokud rodiče své děti testovat odmítnou nebo to odmítne samotné dítě, nesmí se v takovém případě vyučování ve škole zúčastnit a zůstává doma. Škola by se měla snažit mu poskytovat probírané učivo, hodiny bude mít omluveny. Vyvstává ale možný problém pro rodiče, protože ti ztrácejí nárok na ošetřovné.

Vybrané profese mají výjimku

Lékaři, zdravotní sestry, učitelé, hasiči, policisté, pracovníci úřadů práce, finanční správy nebo „sociálky“. Ti mají ze zákona udělenou výjimku, jejich dětí se totiž rotační výuka na prvním stupni netýká. I v týdnu, kdy by se děti měly vzdělávat na dálku, mohou být ve školní družině nebo klubu. Totéž platí i pro děti ve školkách, tam budou moci zůstat už i ty od dvou let.

Roušky a respirátory

Kromě ranního rituálu v podobě samotestování budou muset děti ve školách nosit povinně roušky. Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci pak mají povinnost mít respirátor, a to jak v základních, tak v mateřských školách. Naopak žádné děti ve školkách ochranu nosu a úst mít nemusí.

„Ve všech školách bude samozřejmě nutné důsledné dodržování všech epidemiologických opatření. Ředitelé škol mají instrukce, které obdrželi od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Byla jim zaslána metodika i manuál k provozu. Na začátku března školy od státu obdržely také respirátory. Vše je tedy připraveno pro návrat dětí do školních lavic,“ říká náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Ředitel: Pokyny přišly na poslední chvíli

Jenže v některých školách takový optimismus nepanuje. Například podle ředitele ZŠ Otická v Opavě Arnošta Žídka přišly informace a pokyny ke znovu otevírání škol pozdě. „A velmi špatně se v nich zorientovává, navíc některé mohou být kontroverzní,“ míní.

Logistickou stránku odběrů testů již mají vyřešenou. „Pokud dítě na testování nebude chtít jít nebo jej nebude chtít rodič poslat, uděláme maximum pro to, abychom jako škola zachovali nějakou úroveň distanční výuky. Učit online ale nemůžeme, protože pedagogové budou běžně učit v budově školy. O to je to komplikující. Nejsem právník, takže nevím, do jaké míry už je to na hraně zákona, že dítě vlastně nemá rovný přístup ke vzdělání,“ dodává Arnošt Žídek.