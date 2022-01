Fanoušci krnovského klubu Kofola nevěřili vlastním očím, když se mezi pozvánkami na koncerty Štěpána Kozuba, Richarda Krajča a různých kapel objevila také výzva Karla Janečka: „Přijďte si s námi popovídat o tom, co vás trápí, a prostřednictvím dialogu hledat cestu k radostnější budoucnosti! V neděli 12. září pro vás pořádáme debatní večer nazvaný Jak najít radost v těžké době. budeme hledat recepty a řešení toho, co vás v současném světě, v životě, ve vaší obci či v rodině trápí, a jak se vrátit k tomu, co nám všem dělá největší radost, ať už jsou to děti, rodina, smysluplná práce, sport či pomoc ostatním.“

Takoví normální miliardáři: Janeček a Samaras diskutovali v Kofole v Krnově

Protože si Karel Janeček rád hraje s čísly, svolal besedu s Krnovany na 17.42 hodin. Své setkání s Krnovany Janeček zakončil promítáním filmu o prezidentovi TG Masarykovi.

O půl roku později 21. 1. 2022 svolal Janeček tiskovku na 10.21 hodin, aby oficiálně oznámil, že on sám kandiduje na prezidenta.

Darované pastelky a Šťastné Česko

V krnovském klubu Kofola si Karel Janeček v září pozval k sobě na pódium majitele Kofoly Jannise Samarase s chotí Zuzanou. Podle časopisu Forbes jsou Janeček i Samaras miliardáři, kteří patří mezi stovku nejbohatších Čechů.

„To k nám přišli nejbohatší Češi jen tak na kus řeči? Nebo se z toho něco vyklube?“ táhlo hlavou Krnovanům, když poprvé viděli nad pódiem heslo Šťastné Česko.Vstup na besedu byl samozřejmě zdarma, a ještě pastelky jako dárek. U vchodu nesmělo chybět hlasovací zařízení pro Janečkovou metodu D21 a kniha o lidech "laskavcích", kteří mění svět kolem sebe k lepšímu.

Je tohle hledání šťastné budoucnosti dobročinná akce Nadace Karla Janečka? Startují nějakou kampaň? Jde o vstup do politiky? Nebo je podstatou propagace Janečkova hlasovacího systému D21? Nebo jen miliardáři pocítili upřímnou potřebu komunikovat se svými spoluobčany? Vzhledem k tomu, že Samaras i Janeček v Krnově vyprávěli také o výchově svých dětí, chvíli už to vypadlo, že výstupem je snaha o reformy vzdělávacího systému. Nebo jsme svědky PR komunikace s veřejností jak dát svým podnikatelským aktivitám vlídnou tvář?

Janeček dementoval, co o něm tvrdí hnutí ANO

Janeček se Samarasem v Krnově předvedli učebnicový příklad kultivované diskuse. Ukázali, že umí své názory na všechno možné podložit argumenty, a věcně komunikují s oponenty jako rovný s rovným.Tuto krnovskou akci provázela také zajímavá komunikace s Deníkem, který v pozvánce do klubu Kofola zmínil, že Samaras i Janeček před lety podporovali hnutí ANO.

„ANO podporují Radim Jančura, Karel Janeček či Jannis Samaras,“ říká titulek článku, který na svém oficiálním webu anobudelip.cz zveřejnilo hnutí ANO Andreje Babiše v roce 2013. Karel Janeček požádal Deník o uvedení této informace na pravou míru, protože ANO ani Babiše nikdy nepodporoval.

„Nemám žádný vliv na to, co si ANO píše na svém webu. Je to lež. Hnutí ANO ani Andreje Babiše jsem nikdy nepodporoval," sdělil Karel Janeček Deníku v září 2021. Jen Karel Janeček a Andrej Babiš vědí, co se mezi nimi tehdy odehrálo.

Každopádně oznámení prezidentské kandidatury Karla Janečka staví krnovské události ze září 2021 do úplně jiného světla, než jak se nám jevily tenkrát.