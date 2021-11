V Karlově Studánce bylo tehdy účelově přihlášeno do jednoho objektu několik desítek občanů, což mohlo v malé obci se dvěma stovkami obyvatel významně ovlivnit výsledek komunálních voleb. Obec v rámci námitek na neplatnost voleb se snažila proti této situaci bojovat právní cestou. Ústavní soud skutečně doporučil přistoupit k úpravě volebních seznamů.

Volby provázely protesty. Obecní úřad musel být pod zvýšeným dohledem Policie České republiky. Událost se dostala do celostátních médií. Tehdy si starostka získala pověst cílevědomé ženy, jež bojuje za spravedlnost doslova „do posledního dechu“. A nebojí se ozvat. Už se díky své nátuře také stala terčem útoků. Například jí neznámý pachatel polil auto kyselinou.

V Karlově Studánce se narodila a žije v ní celý život. Kouzelná lázeňská vesnička je pro ni srdeční záležitost. Líbí se jí dobová lázeňská architektura, příroda i zdejší pracovití lidé. Ve svém povolání je připravena čelit nástrahám také díky podpoře rodiny. Vychovala dvě dcery, z nichž jedna vystudovala Politologii a Evropská studia a druhá stále studuje.

Její manžel Martin Chuda je velitelem místních hasičů. Ve svém volném čase ráda jezdí za kulturou. Mezi její koníčky patří také sport: lyže, kolo, tenis a další aktivity. Vystudovala obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Deník svým čtenářům přináší rozhovor s touto výjimečnou dámou.

Jakými změnami paní starostko prošla lázeňská obec Karlova Studánka za poslední volební období ? Jaké investice a projekty se zrealizovaly?

Realizace a plánování projektů v naší obci je trošku složitější z důvodu podaných žalob na navrácení majetků. Vzhledem k nedořešeným restitučním nárokům Řádu německých rytířů nelze vše realizovat tak, jak bychom chtěli. Určitě můžeme zmínit, že se nám podařilo za podpory Moravskoslezského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky zrealizovat důstojnější nástupiště na Hvězdě. V letošním roce ho budeme dokončovat do finální fáze. Protože bychom rádi zachovali zdejší horské klima a statut lázeňství, snažíme se jít s dobou. Pořídili jsme ze Státního fondu životního prostředí užitkový elektromobil, s nímž jsme moc spokojeni. Získali jsme v rámci projektu Moravskoslezského kraje čtyři elektrokola. Tuto nabídku zdejší hosté hojně využívají. Dále se nám podařilo propojit místní část Hubertov chodníkem, který umožňuje jak návštěvníkům, tak i občanům místní části bezpečné přecházení po obci.

Můžete nám představit nejvýznamnější firmy podnikatele, kteří v obci působí?

Naše obec je výjimečná jak rozlohou a architekturou, tak počtem obyvatel. Nemůžeme nabídnout jednu typickou regionální firmu. Významným podnikatelským subjektem v naší obci jsou Horské lázně Karlova Studánka, které nabízí mimo jiné služby kulturního a sportovního vyžití. Máme zde drobné restaurace a cukrárny. Je zde sportovní aréna, jež poskytuje v zimě i v létě různé aktivity.

Jaké pamětihodnosti a přírodní zajímavosti nabízí obec návštěvníkům?

Obec Karlova Studánka je vesnickou památkovou zónou, Proto zde máme spoustu nemovitých kulturních památek. Jedna z nich, na níž jsme velmi pyšní, je kaple svatého Huberta. Přírodním zajímavostem se zde nekladou meze. Je jich spousta. Ať je to Rolandův kámen, hojně navštěvované Údolí Bílé Opavy nebo spousta krásných lázeňských okruhů, kde si každý návštěvník přijde na své a načerpá sílu a energii.

Jak se obec závislá na turistickém ruchu potýkala s proticovidovými opatřeními během nouzového stavu?

Jako každá obec jsme se řídili přísnými protiepidemiologickými opatřeními nařízenými vládou. V rámci covidového vývoje musím poděkovat všem občanům a návštěvníkům, kteří v těch různých etapách dodržovali všechna nařízení. Spolupráce mezi Horskými lázněmi a obcí byla dobrá. Jednu dobu lázně musely být uzavřeny, takže větší provoz tady nebyl. Dodržovali jsme všichni stanovená opatření. Všem zato děkuji.

Bude nějaká slavnost k 240. výročí založení obce?

Tato slavnost se z důvodu proticovidových opatření, která se během roku mění, nemohla zrealizovat. Nějaký záměr máme na příští rok, uvidíme, co nám dovolí situace.

Sbor zdejších dobrovolných hasičů rovněž slaví výročí. Přiblížíte nám jejich činnost?

Hasiči tvoří v obci podstatnou složku společenského života. Naše hasičská jednotka je zařazena do kategorie JPOII s výjezdem do pěti minut, což znamená zvýšené riziko požáru v obci. Hasiči pomáhají i při různých akcích pořádaných obcí, školou nebo jinými subjekty. Letos slaví devadesát let od jejich vzniku sboru. Chystali jsme nějakou slavnost, bohužel epidemiologická situace během roku nám ji neumožnila uskutečnit. Ale věříme, že se nám v budoucnu podaří zrealizovat důstojnou oslavu tohoto výročí.

Můžete nám prozradit, co přispělo k tomu, že K. Studánka získala 1. místo v soutěži Nejmalebnější místo v zimě, kterou pořádal Moravskoslezský kraj?

Myslím, že Karlova Studánka je kouzelné místo v každém ročním období. Ocenění tolika návštěvníků jsme získali mimo jiné pro zdejší vzduch, který je považován za nejčistější ve střední Evropě, rozmanitou přírodu a typicky dobovou architekturu. Děkuji všem hlasujícím, kteří nás poslali na stupeň vítězů.

Je něco, co by bylo zapotřebí v lázeňské obci zlepšit?

Je tu spousta věcí, které by potřebovaly vylepšit, opravit a zrekonstruovat. Bohužel kvůli podaným žalobám na navrácení majetku jsme blokováni a nelze vše udělat tak, jak bychom si přáli. Největší problém, který nás tíží, jsou parkovací místa v naší lázeňské obci. O Karlovu Studánku je velký zájem jak v létě, tak v zimě. Parkovací místa jsou stále obsazená. Vyhlídky na nějaká nová parkovací místa v dohledné době nejsou.

Za co jste jako starostka obce ráda, že se Vám podařilo zařídit, prosadit?

Mám radost z toho, že můžeme věřit v náš právní stát. Byli jsme úspěšní v rámci dlouholetého vleklého soudního sporu, který byl veden o dlužné nájemné s podnikatelským subjektem tady z našeho regionu. Obec získala zpět finanční prostředky, které můžeme použít na zvelebení naší obce.