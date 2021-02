Starostka Jana Murová v období kolem Vánoc 2019 dokonce složila svou funkci a odstoupila. Nekonečné pokusy o zvolení nového starosty ukázaly, že síly v zastupitelstvu jsou roztříštěné. Jediným východiskem v únoru 2020 bylo zvolit staronovou starostku Janu Murovou.

Díky tomu může starostka nejen pokračovat ve svých projektech, ale také dotáhnout do konce důležité investice z předchozích volebních období. Ať už je to rekonstrukce linhartovského zámku nebo cyklostezka, která propojí Město Albrechtice s Třemešnou.

Jak to vypadá s realizací cyklostezky do Třemešné?

Projektová dokumentace počítala se skrývkou do 30 centimetrů, ale protože se převážně staví na orné půdě, bude nutná skrývka 70 centimetrů, což stavbu značně prodraží. Čeká nás náročné jednání, se zhotovitelem, protože veřejná zakázka na cyklostezku už je vysoutěžená a dokonce předaná stavba. Navíc jsou vyřízené i dotace. Přes zimu je stavba přerušená, a my se musíme nějak vypořádat náklady na vícepráce. Může to dopadnout tak, že smlouva o dílo bude zrušena, a začneme znovu soutěžit s upraveným projektem. Není možné, aby vicepráce tvořily 40 procent ceny. Zákon o zadávání veřejných zakázek to neumožňuje.

Můžete projekt cyklostezky představit v číslech?

Jedná se o 1,5 kilometru po rovince. Předpokládali jsme náklady kolem 9,5 milionu, podařilo se to vysoutěžit uza 6,6 milionu. Vicepráce se odhadují na 2,5 milionu.

Bude to asfaltka?

Od rybníku po Třemešnou nebude asfalt, ale mlatová cesta, což souvisí s požadavkem odboru životního prostředí na respektování potřeb obojživelníků. Žabičkám to prý na asfaltu nedělá dobře, tak budou kolem nich cyklisté přejíždět na mlatu. Tím se z uživatelů cyklostezky vyloučí bruslaři inlajnisté.

Je na Albrechticku nějaká vhodná dráha pro kolečkové bruslaře?

Dnes tu žádný vhodný prostor pro kolečkové brusle není, ale pouštíme se do multifunkčního sportovního areálu včetně bikeparku nebo skateparku. Bude to umístěno mezi základní a střední školou, aby to děti a mládež měli blízko. Dnes chodí na hodiny tělocviku ze školy až na fotbalové hřiště.

Jaké další investice chystáte?

Máme například připravený projekt nového řešení autobusové zastávky v Linhartovech, kde dnes vznikají nebezpečné situace. Letos nás čeká rekonstrukce hlavní křižovatky vedle benzínky. Křižovatka v současných parametrech je vlastně závada na komunikaci první třídy. Také vodovod do Linhartov a Opavice se už projektuje. Náklady budou vysoké, takže s připravenou dokumentací budeme čekat na dotační zdroje.

Jak pokračují plány na oživení Měšťanského domu na náměstí, který je známý jako rodný dům významného albrechtického rodáka novináře Františka Gela?

Už máme vysoutěženou krnovskou firmu Agist na rekonstrukci Měšťanského domu Bohužel jsme neuspěli s Norskými fondy, kde tvoří dotace až 90 procent. Teď žádáme ministerstvo pro místní rozvoj v rámci dotací na rekonstrukce veřejných budov. Jsme ale připraveni se do Měšťanského domu pustit i bez dotací.

Jaké bude využití Měšťanského domu plánujete v budoucnosti?

Částečná rekonstrukce už proběhla pro potřeby úřadu práce, ale ten tam nakonec nešel, takže dnes je to téměř nevyužité. Měl by tam vzniknout společenský sál pro 80 lidí, nové obřadní místnosti, a také apartmán. Pokud se někdo potřebuje v Albrechticích ubytovat, nabídka ubytovacích kapacit ve městě je téměř nulová. Pokud bude u nás třeba divadelní vystoupení, tak ať umělci mají kde přespat. Dnes tu nemáme důstojný společenský sál, takže veškerá kultura probíhá v tělocvičně. Můžete ji vyzdobit jak chcete, ale pořád to bude tělocvična se špatnou akustikou. Na druhou stranu jsme byli za tuto velkou tělocvičnu byli moc vděční v situaci, když nám nařízení vlády nařídilo rozestupy na jednání zastupitelstva.