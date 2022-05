Jaký byl pane starosto v Rusíně konec zimy a začátek jara?

Jsme v období, kdy se nám začínají na sezonu vracet chataři, chalupáři a zahrádkáři, kteří tu s námi prožijí celé léto. Přijíždí na jaře, a budou tady do října. Troufám si tvrdit, že o letních víkendech se nám počet obyvatel zdvojnásobí oproti zimě. Přes zimu víc vnímáme pohraničí jako odlehlý konec světa, ale jinak tu bývá docela živo.

Pro oživení pohraničí určitě bylo důležité obnovení silnic do Polska.

Samozřejmě. Polské Hlubčice jsou docela velké město pár kilometrů od Rusína, ale bez silnice pro nás byly nedostupné. Silnice z Rusína do Gadzowic a Hlubčic, kterou prosadili moji předchůdci starostové, byla společná iniciativa české i polské strany. Měli jsme přímé spojení na Gadzowice a Hlubčice ještě dříve než sousedé ve Slezských Rudolticích začali budovat přeshraniční spojení do polského Rowneho. Shodou okolností také silnice ze Slezských Rudoltic do Rowneho vede po pozemcích Rusína. Pozemky jsou naše, ale o tu silničku se starají kolegové ze Slezských Rudoltic. Silnička se budovala rychle a spontánně, tak uvidíme, jestli takové budou také první opravy vozovky. Jinak mám pocit, že dopravní obslužnost Osoblažska, kterou teď zajišťují autobusy Transdev, se docela zlepšila proti tomu, co tu bývalo dřív.

Jsou tu ještě nějaké další silnice, které chcete obnovit nebo opravit?

Máme s dalšími obcemi společnou vizi, že teď chceme obnovit téměř zaniklou silnici z Hrozové přes Slezské Rudoltice a Pelhřimovy na na Piskořov. Je to ale silnice ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Mohlo by se začít aspoň úsekem od hrozovské kapličky ke křižovatce na Rudoltice, ať vznikne takový pohraniční okruh. Řidiči z Krnova, co jezdí na Osoblažsko přes Rowne, by to k nám měli trochu blíž.

Co byly pro Rusín nejdůležitější investice v posledních letech?

Největší investicí, kterou se podařilo realizovat ještě za mých předchůdců, je napojení Rusína, Hrozové i Matějovic na společný osoblažský vodovod. Ten rozvádí mimořádně kvalitní podzemní vodu z toho vrtu u Třeměšné - Damašku. Vodovod je v majetku obce, ale stará se nám o něj Voda - svazek obcí Třemešná. Vodovodem se nám skokově zlepšila kvalita pitné vody. Dřív měla vodovod jen centrální část Rusína napojená na vodárnu u kaple. Zůstaly tam zakonzervované vrty pro případ havárie. Poslední dobou se nám hlásili občané chalupáři, kteří využívali vlastní studny, že v době několika sušších let v řadě přišli o vodu, nebo se jim výrazně zhoršila kvalita vody. To všechno se vyřešilo napojením na vodovodní řád. Třemešná má velmi kvalitní vodu a obrovskou vydatnost zdroje, takže bylo velkým úsilím mých předchůdců, abychom se na tento zdroj také napojili. Díky dotacím se podařilo vybudovat přivaděč do Slezských Rudoltic. Tam u školky je místo, kde se napojily nové rozvody včetně Hrozové, Rusína a Matějovic. Dnes máme přípojky ke všem domům. Bylo to kolaudované v roce 2012. Zdroj vody máme zajištěný, takže teď je hlavní prioritou likvidace odpadních vod.

Takže kanalizace a vodovod je pro nás investice číslo jedna. Jaké investice jsou ty další v pořadí?

Máme bytový fond, který postupně rekonstruujeme a zateplujeme. Nedávno jsme dělali velkou rekonstrukci naší šetibytovky. Zateplil se plášť i střecha, vyměnila se okna a místo lokálních topenišť v jednotlivých bytech máme centrální vytápění. Ve sklepě je kotelna na biomasu a na střeše solární kolektory které připravují teplou užitkovou vodu. Lidé mají za přijatelné peníze velmi slušný komfort bydlení. Biomasa je levná a jak solární ohřev vody, tak zateplení spoří peníze. Postupně se snažíme investovat do jednotlivých bytů a dalších bytových domů,. Společně s Místní akční skupinou MAS se snažíme spojit vesnice Osoblažska do společného projektu na revitalizaci střech. Už je nás sedm obcí, které vybírají vhodné objekty. My jsme vybrali čytřbytovku, kde je střecha nejhorší. Také bychom chtěli zainvestovat do budovy obecního úřadu, abychom snížili energetickou náročnost. Počítáme s fotovoltaikou na střechu a do budoucna vytápění tepelným čerpadlem. Kromě obecního úřadu je v budově také hostinec, který celoročně provozuje obec. Přes léto se tam zastaví spousta cyklistů, místních i těch, co na Osoblažsku tráví dovolenou. Naučili se k nám jezdit i hosté z Polska. Sice nevaříme pravidelně, ale domlouvají se tu různé grilovačky.

Zdá se, že Rusín máte hodně obecních bytů. Jaký to má důvod?

Je to určitá strategie nezprivatizovat bytový fond, aby se majitelem nemovitostí nestal nějaký obchodník s chudobou. Z Osoblažska známe takové nešťastné případy, kdy podnikatelé nakoupili levné byty a pak sem stěhují nepřizpůsobivé nájemníky. Naštěstí většiny obcí se ten problém už netýká. Jsou tu i pozitivní příklady, kdy obec problematické byty zase vykoupila, a teď už si o nájemnících mohou rozhodovat sami.

Fungují v Rusíně hasiči?

Vlastní jednotku dobrovolných hasičů nemáme, ale podporujeme tu u sousedů ve Slezských Rudolticích. Máme smluvně zajištěné, že jim přispíváme nějakou částkou, a oni jsou vůči nám ochotní kdykoliv přijet na pomoc. Zdaleka to nejsou jen požáry, ale i technické záležitosti. Třeba když bylo potřeba nemohoucího seniora transportovat do sanitky. Díky bohu jsme v poslední době hasiče moc často nepotřebovali, tedy kromě toho velkého neštěstí u našich zemědělců.

Na Osoblažsku má velkou tradici fotbal. Jak to funguje v Rusíně?

Máme pěkný sportovní areál a dovybavené kabiny. Primárně je využívá fotbalový klub TJ Rusín. Náš tým dospělých pravidelně hraje a daří se mu, na to jak jsme malá obec. Hrají za něj totiž také chataři a chalupáři z Ostravska a Opavska, kteří se už dávno považují za rusínské patrioty. Nebo si rádi zahrají fotbálek chlapi, co navštěvují rodiče v Rusíně. Obec se jim stará o travnatou plochu i celý areál. Je tam i tenisový kurt s umělým povrchem, který je přístupný veřejnosti. Je možné si tam zahrát i volejbal nebo nohejbal, takže k nám jezdí zájemci i z okolních obcí. Samozřejmě máme i dětská hřiště, které realizovala firma TR Antoš z Trutnova. Byla s nimi dobrá spolupráce. Hřiště nám slouží, stačí jen občas obnovit nátěr. Moc dětí tu není, ale ty, co tady vyrůstají, určitě mají v Rusíně dobré zázemí. Dětská hřiště si oblíbili víkendoví návštěvníci Rusína.

Fungují tu kromě sportu také nějaká spolky?

Kromě tělovýchovné jednoty je tady pak už jen Královský stolec. Jejich projekty jsou zaměřené na zkrášlení našeho regionu, opravy drobných sakrálních staveb, například křížů a kapliček, sbírání informací o historii Osoblažska, oživení tradic a podobně. Královský stolec například pořádá akce v hrozovském kostele a spolupracuje na pouti v rusínské kapličce.

Jak plyne obvyklý rok v Rusíně? Jaké významné akce máte v kalendáři?

Mívali jsme ve spolupráci se sportovci obecní ples, ale v covidové situaci se to odbouralo. Každoročně si v hospodě děláme komornější turnaj v kulečníku pro pány a v šipkách pro dámy. Máme tu obvyklé stavění a kácení máje. Největší událostí roku býval sobotní memoriál Pavla Vendolského v kopané a na který navazovala nedělní pouť v rusínské kapli, která je symbolem česko-polského přátelství i usmíření s německými rodáky. Mezi tím vždycky bývala večerní zábava s živou hudbou. Všechny tyto akce v uplynulých letech omezila covidová opatření, takže jsme měli nižší účast. Uvidíme jak se to povede letos, kdy to chystáme ve standardním režimu. Koncem září bývala v naší kapli menší pouť.

Rusín nemá kromě poutního kostelíka vlastní farní kostel?

V samotném Rusíně máme jen tu kapličku na kopci. Farníci z Rusína chodí do kostela v Hrozové. Je to ten celokrajsky významný kostel s freskami ze 13. století. V rámci nějakého projektu tam bývaly komentované prohlídky, aby se zájemci mohli pokochat středověkými freskami i krásně opraveným kostelem. Poutní kaple navštívení panny Marie nad Rusínem byla znovu postavena hlavně díky příspěvkům odsunutých německých obyvatel. Samozřejmě do veřejné sbírky přispívali také polští sousedé i místní občané. Kaple na kopci nám simuluje rozhlednu. Je tam nádherný výhled do dalekého kraje. Není tam průmyslový smog, tovární komíny, vysoké napětí ani nic jiného, co by kazilo dojem malebné krajiny. Rádi tam chodíme nejen jednou do roka na mši, ale také na procházku se psem nebo na rodinný výlet.

Jak jste se v obecních lesích vyrovnali s kůrovcem?

Obec má nějakých 70 hektarů lesa, ve kterých veškeré smrky odešly. Snažíme se dělat oplocenky a sadit do nich smíšené porosty. Loni tu proběhla výsadba a obnova zeleně. Byl to hodně velký projekt. Zrovna u fotbalového hřiště byly velké vzrostlé topoly na konci životnosti. Už byly za zenitem, tak jsem se rozhodli spojit kácení s novou výsadbou. Něco se sázelo také v Hrozové u kostela, něco v Matějovicích u zaniklého hřbitova a něco u bytovek.

Zmínil jste, že Rusín nezaměstnanost netrápí. Je zde nějaký velký dominantní zaměstnavatel?

To ne. Máme tu tři dost velké zemědělské farmy a řadu živnostníků. Strojírenskou firmu, prodejce optiky a puškohledů, specialisty na opravy lesní techniky. To znamená spíš více drobných podnikatelů a živnostníků než jeden dominantní zaměstnavatel. Máme tady tak málo nezaměstnaných, že kolikrát je třeba i pro nás problém sehnat někoho do režimu veřejně prospěšných prací na údržbu zeleně, přípravu palivového dříví nebo výsadbu stromků. Máme na obci jednoho kmenového pracovníka stabilně. To je takový ten univerzální údržbář a topič v jednom, co umí pracovat s pilou i svážet vytříděné odpady. Od května čekáme paní na veřejně prospěšné práce. Dřív tu bývali i tři nebo čtyři. Uvidíme co bude dál.