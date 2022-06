Pavel Kopeček působí v obci také jako aktivní hasič a fotbalista. „Ještě nemůžu pořádně chodit, jak jsme si tu během víkendu a pondělí s hasiči dali do těla. Hasili jsme v okolí čtyři velké požáry. Je sucho, takže louky a les hořely ve velkém a všichni hasiči si museli sáhnout na dno sil. Tak to u nás funguje, že když hoří, jdeme do toho naplno. Pořád jsem ten typ hasiče, co běhá z hadicí v terénu a nešetří se. Už nejsem takový mladík jako dřív a mám z fotbalu za sebou pár operací. Když jsem večer po zásahu celý sedřený, mám z toho dne dobrý pocit. Vím, že to s mou fyzičkou ještě nebude tak špatné,“ přivítal starosta Pavel Kopeček návštěvu z Deníku začátkem jara (v březnu 2022 - pozn. redakce).

Nedávno se Dolní Moravice radovala z úspěchu místního lyžaře běžkaře Jana Najdka. Určitě jste mu už také gratuloval.

"Co Jenda Najdek ve svém věku po sedmdesátce dokáže, je něco úžasného. Celý život zasvětil sportu, dokonce zastával post prezidenta tělovýchovné jednoty TJ Sokol Dolní Moravice. Hlavní složkou TJ je oddíl kopané, ale je to také organizace lyžařů běžkařů. Pan Najdek je pro sport zapálený, že do něj dává úplně všechno. Tomu také odpovídají jeho neskutečné výkony, co tu dnes předvádí. Běhá u nás také Moravickou desítku, která funguje přes 35 let. Jiný v jeho věku by tak náročný běžecký závod sotva odchodil, ale on si ho zaběhne jako by nic."

Stavba rozhledny v Nové Vsi je na samostatnou kapitolu. Můžete se ohlédnout za dalšími významnými investicemi ve vaší obci?

"Mezi prvními investicemi, které se mi podařilo realizovat ve funkci starosty, byla přístavba krásného společenského sálu, tuším za nějakých sedm milionů s devadesátiprocentní dotací. Dá se tam dělat všechno, od plesů až po jarmarky. Komunitní život v naší obci to nakoplo, díky sálu začala spousta akcí. Společenský sál byl pro nás v té době důležitý. Historická hospoda s polohou v srdci obce totiž nebyla naše. Skončila v soukromých rukou. Nějaké pohostinství tam bylo, ale celkově chátrala. Sál tam sice je, ale nutně potřebuje rekonstrukci. Obec bez sálu má problém, když musí všechno směřovat na hřiště, kde předem víte, jak to dopadne s počasím. Dále se nám povedlo zateplení všech pěti bytových domů, opravené jsou komunikace, škola i školka. Takové běžné investice, jaké asi znáte ze všech obcí."

Život na vrcholu Jeseníků: Obnoví v Dolní Moravici věhlas Moravické kyselky?

Škola v Dolní Moravici funguje jako malotřídka?

"Máme malotřídku do páté třídy. Škola a školka jsou dvě budovy, na které jsme už sehnali přes dvacet malých dotací. Jsou obě kompletně zrekonstruované. Je to podle mě lepší, když školáci a předškoláci mají k dispozici každý svou zahradu."

Vzpomenete si na další významnější investice?

„Jen narychlo z hlavy mě napadají nové potraviny za dva miliony, veřejné osvětlení za milion, nebo že jsme konečně koupili tu hospodu. Teď už ji vlastníme, takže ten krásný historický sál chceme opravit do původní podoby. Další hospůdku za 2,5 milionu jsme teď opravili a chceme ji pronajmout za symbolických pár tisícovek na rok, abychom získali tuto službu. Je tam kompletně všechno připravené i se stoly. Obec má majetku celkem dost, skoro nic jsme neprodávali. Vlastníme také kapli svaté Anny, hřiště, vyhlídkovou věž, školu, školku, pět bytových domů, hasičskou zbrojnici, hospodu, takže pořád máme do čeho investovat a co opravovat."

Dolní Moravice leží v oblasti Jeseníků, kde má významné místo turistický ruch. Jaký je zde poměr místních vůči chatařům?

"Máme 388 obyvatel a 151 chat. Kolik to představuje chatařů, těžko odhadnout, protože rekreační objekty fungují v různých režimech. Někde jedna chata slouží pro jednu rodinu, jinde funguje penzion nebo pronajímání pokojů. Nesouhlasím s konceptem velkokapacitní rekreace, který v našem regionu představuje třeba hotelový komplex Avalanche. To jde na zodpovědnost bývalého starosty. Jsme kamarádi, ale v tomto máme odlišný názor. Podle mě něco takového jako Avalanche v malé obci vůbec nemělo vzniknout. Velkokapacitní turistika může vesnici úplně pohltit a změnit její charakter."

Předpokládám, že takovým novostavbám je možné předcházet už ve stadiu územního plánování.

"Bohužel se ukázalo, že při určitém výkladu územní plán dovoloval další stavby apartmánových bytů. Před rokem sem přišli developeři, koupili od soukromníka dva tisíce metrů pozemku a navrhli apartmánové byty pro padesát lidí v zastavěné oblasti. Nechceme dopadnout jako okolní obce, kde úzké komunikace vůbec neodpovídají nově budované ubytovací kapacitě. Nedali jsme k tomu souhlasné stanovisko, a dokonce jsme měli kvůli tomu jít k soudu. Nakonec jsme to ustáli a developeři odešli. Navrhli jsme hned změnu územního plánu, kde podobné nedostatky napravujeme ve spolupráci s CHKO Jeseníky. Zredukovali jsme zastavitelné plochy minimálně o 10 až 15 tisíc metrů. Ještě víc mi vadí snaha stavět hotelové komplexy přímo v krásné přírodě na louce mezi remízky. I takové případy známe z našeho okolí."

Dolní Moravice nestojí o lanovky a velké hotely. Ceny chat vystřelily nahoru

Předpokládám, že zájem a rekreaci v Jeseníkách neustává.

"Zvýšil se u nás šíleným způsobem zájem o stavební pozemky. Mám denně i čtyři telefonáty na toto téma. Máme ještě pár volných stavebních parcel, ale cena se samozřejmě rychle zvyšuje. Neprodáváme, za kolik chceme, ale podle odhadu a výše."

Kromě rekreačních komplexů developeři v Jeseníkách tlačí také různé vleky a lanovky. Týká se to také Dolní Moravice?

"Úplně jsme z územního plánu vyjmuli veškeré lanovky. Máme v Nové Vsi krásný kopec, kde by lanovka jistě přitáhla velkou návštěvnost, ale my v obci bychom se pak už ani nehnuli. Hned vedle nás je Kopřivná, Myšák a další zimní střediska s velkou kapacitou lanovek a vleků, tak proč budovat to samé ještě tady. Musím vycházet z toho, že máme málo parkovacích míst a úzkou silnici. Ať se u nás turista klidně ubytuje. Skibusy mu k lanovce nebo k vleku jezdí každou chvíli, takže je zbytečné lyžařům stejnou nabídku dublovat ještě tady. Dolní Moravice už je stejně na hraně svých možností díky velkému zájmu lyžařů běžkařů. Tím, jak jsme změnili územní plán, jsme jasně řekli: budou tady stát pouze chaty k individuální rekreaci, maximálně malý penzionek omezený výškou střech. Už těch volných parcel moc není. Našim cílem je zachovat naši krásnou obec v takovém stavu, aby byla přívětivá a atraktivní pro místní i pro naše chataře."

Jak se stavíte k zástavbě určené pro trvalé bydlení?

"Máme krásný pozemek na hromadné bydlení, a chystáme na něm postavit další bytový dům. Dnes už mámě pět bytových domů. Zateplených, spravených a s rozumným až sociálním nájemným. Chceme stavět byty, abychom tady lidi udrželi. Nestojíme o mraky rekreantů, co by se u nás střídali po týdnu. Mohli jsme ten stavební pozemek prodat třeba za devět milionů, ale raději tu vysokou částku obětujeme ve prospěch bytového domu. Příjem do obecního rozpočtu ano, ale ne za každou cenu. Na tom se v zastupitelstvu shodneme. Stojíme o ty, kteří tady chtějí bydlet. Chceme turistický ruch, ale regulovaný a přiměřený našim možnostem."

V úvodu jste zmínil, že jste starosta, hasič i fotbalista. Můžete představit, jak takové spojení funguje?

"Obec, hasiči a fotbalisti jsou základem společenského dění. Většinou nepoznáte, kterou akci pořádá obec a kterou hasiči nebo sportovci, protože stejně jsme všichni u všeho. Jsem nejen starosta, ale také člen TJ Sokol Dolní Moravice a člen Jednotky dobrovolných hasičů. Je to přirozeně propletené a nikdo si s tím neláme hlavu, jestli jsem někam přišel za obec, za hasiče nebo za fotbalisty. Jednotka dobrovolných hasičů, která jezdí k požárům, má skvělou techniku, dvě velké cisterny. Všechna čest, jak se kraj o nás stará. Pak tu máme také Sbor dobrovolných hasičů, který se věnuje spíš spolkové činnosti. Je tam třicet členů včetně žen a dětí. U fotbalu to máme složitější v tom, že nám chybí hráči i finance, ale daří se nám shánět sponzory třeba u našich chatařů. Manšaft máme slušný, ale ještě sháníme trenéra. Spolkový život funguje tak, že obec vytvoří zázemí, a lidi už vědí, co mají dělat. Není to samozřejmost. Co se bavím se starosty, tak někde spolková činnost skomírá a po koronaviru se těžko dávají dohromady. S tím nemáme problém. Pomáhá nám a chodí na brigády spousta lidí, kteří nejsou členy žádného spolku."

Z prolézaček pod rozhlednou je vyhledávaná atrakce Jeseníků

Dominantou Dolní Moravice je Kostel svatého Jakuba Většího. Funguje zde farní společenství?

"Funguje, a velmi dobře, protože k nám dojíždí z Malé Morávky úžasný pan farář Rechtenberg. Podporujeme farníky společnými investicemi do našeho kostela. Říkám do našeho, přestože kostel je církevní a hřbitov obecní. Kostel je především naše kulturní památka."

Daří se vám opravovat také další památky v obci?

"Sochu Jana Nepomuckého, morový sloup Immaculata, pomník padlých z první světové, ty už máme zrekonstruované. Teď už nám chybí jen nejvýznamnější památka: Švédský most. Na pomník padlých nám přispělo ministerstvo obrany, když jsem nepochodil v oblasti kultury a památkové péče. Pomník byl překrytý deskou z druhé světové války, tak jsme to odkryli a zrekonstruovali jména padlých. Těší mě, že jsme dohledali spoustu věcí z historie Dolní Moravice."