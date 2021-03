Nápadů, co by se dalo v Liptani ještě zvelebit má spoustu, ale je na čase se v rozpočtu připravit na očekávaný pokles příjmů. „Škudlíme kde se dá,“ shrnula aktuální situaci starostka, které kromě Liptaně musí myslet také na vzdálené odlehlé místní části Horní Povelice a Bučávka.

Máte aktuálně nějaký projekt, který se týká občanů Liptaně, Horních Povelic i Bučávky?

Máme dohromady 460 obyvatel. Nabídli jsme občanům Liptaně, Horních Povelic i Bučávky domácí čističky. Má o ně zájem 138 žadatelů, což je opravdu hodně. Hlásí se i chataři a chalupáři, takže většina objektů si vyřeší problematiku odpadních vod současně. Nikdo nebyl nucený, aby se zapojil. Vysoký zájem je výsledkem pozitivní motivace.

Jak to funguje?

Funguje to tak, že jeden dům, jedna čistička. Na našich kopcích a při rozptýlené zástavbě nemá smysl uvažovat o centrální čističce. Občané žádají, my vyřizujeme dotace. Máme to už podané na Městském úřadě v Krnově a čekáme jak dopadne schválení. Měli bychom to stihnout vybudovat do konce roku. Dotace bude tvořit 51 procent, 20 procent je spoluúčast občanů a zbytek doplatí obec. Pamatujeme také na bytové domy ve vlastnictví obce, ale na naše podnikatele se ta nabídka bohužel už nevztahuje. Každý bude mít svoji čističku, ale deset let všechny budou pod naší správou.

Jak může obec spravovat síť domácích čističek?

Kaly budou snímat čidla a monitorovací systém nám bude hlásit, zda je všechno v pořádku. Všechny čističky se nám objeví centrálně tady na monitoru na obecním úřadu. Pokud do dobře dopadne, ve výběrovém řízení budeme chtít, aby všechny čističky dodala jedna firma. Ta kromě čističky zajistí i výkopové práce.

S čím ještě občanům pomáháte v rámci pozitivní motivace?

Třeba s čistějším ovzduším. Pomáháme občanům bezúročnou půjčkou 200 tisíc na kotlíky. Uspokojili jsme už takto jedenáct žadatelů.

Jaké pamětihodnosti a turistické atrakce může Liptaň nabídnout? Samozřejmě kromě úzkokolejky, tu už každý zná.

Všude jsou směrovky na rozhlednu, kterou se snažíme udržovat. Před pár lety proběhla větší rekonstrukce. Jsou tu sakrální pamětihodnosti asi jako všude jinde. Kapličky, hřbitov, kostel i schody máme díky dotacím v dobrém stavu. Třeba v Bučávce v kapličce zrovna děláme novou podlahu, protože tam řádila dřevomorka.

A přírodní zajímavosti?

Pro návštěvníky Liptaně je nejdůležitější bludný balvan. Přestože je ve všech turistických průvodcích a navštěvuje ho hodně lidí, bohužel se tam loni objevila skládka. Někdo vysypal odpad na cestu deset metrů od bludného balvanu a odjel.

Můžete představit nějaké zajímavé podnikatele a firmy, které v Liptani působí?

V oděvním odvětví působí Liptex, který se zaměřil na pánské obleky. Nevím, jaký tam teď mají výrobní program, když byly plesy zrušené, svatby omezené a lidé z kanceláří přešli na home offfice. Máme tu firmu Farník, která dělá hračky z plastů. Stolařství Měrka vyrábí nábytek, okna a dveře. Pan Průša zajišťuje zásobování občanů uhlím a údržbu silnic. Také je zemědělec a chová dobytek. Na polích v našem katastru většinou hospodaří zemědělci z okolí, třeba ze Slezských Rudoltic nebo z Osoblahy.