V současné době se tato třiadvacetiletá studentka žurnalistiky a enviromentálních studií připravuje na státní zkoušky a na soutěž Miss World. Zakládá nadační fond pro děti z dětského domova. Jak prožívala poslední rok doby zpřísňování a rozvolňování proticovidových opatření? A co by vzkázala slečnám, které touží jít v jejích šlépějích? Ve svém nabitém programu si našla čas, aby se představila čtenářům Deníku. Otevřeně hovořila o všem možném.

Karolíno, co to obnáší být královnou krásy? Určitě se váš život díky tomuto titulu v mnohém změnil.

V Miss Czech Republic se dívkám otevře mnoho dveří. Je to krásný pocit, když víte, že za vašimi zády stojí tým, který vám pomáhá plnit vaše sny, zlepšovat se a rozvíjet se. Paní ředitelka Taťána Makarenko a kreativní ředitel Sam Dolce dívkám věnují veškerou péči a energii. S vítězstvím se pojí mnoho pracovních nabídek, přehlídky pro přední české návrháře, mnoho focení a mediálních akcí. Nyní zakládám také nadační fond pro děti z dětských domovů. Už se nemohu dočkat, až jej rozjedu naplno. Dívky se také musí připravovat na světovou soutěž. Já poletím na Miss World, což je nejstarší a největší soutěž krásy na světě. Letos se koná na přelomu prosince a listopadu v Portoriku. I proto mám nyní také doučování angličtiny, již připravujeme šaty nejenom na finále, národní kroj, připravujeme fotografie a videa a také usilovně pracuji na mém charitativním projektu.

Připomeňte nám, jaké je to být v soutěži krásy a zvítězit?

Byl to krásný pocit, který mě naplnil štěstím a zároveň vděčností. Těšila jsem se na vše, co mě čeká. Během soutěže jsem na sobě hodně pracovala, měla jsem mnoho slabých míst, ale neodradily mě a snažila jsem se po všech směrech co nejvíce zlepšit. Vyplatilo se to. Přála jsem si tam stát s pocitem, že i kdyby to dopadlo jakkoliv, abych mohla říct, že jsem do toho dala vše a nemohla jsem nic udělat jinak. Věděla jsem, že se mi život otočí o 360 stupňů.

Jak proticovidová opatření ovlivnila vaši kariéru?

Jako celý svět i svět modelingu byl nějakou dobu v útlumu. Nekonaly se přehlídky, focení, žádné akce. Ale i přesto si myslím, že když to alespoň nějakým způsobem šlo, vytvořili jsme mnoho krásných věcí a projektů. Ale nyní se snad zase vše již k lepšímu obrací a já věřím, že tento rok si to ještě užiji.

Jak zvládáte skloubit modeling a studium?

Nebudu lhát, chvílemi je to náročné. Ale jsem ještě mladá a plná energie, tak je potřeba to pořádně využít. Dá se to zvládnout, mnoho dívek to již zvládlo a mnoho ještě zvládne. Chce to dobrou časovou organizaci.

Usnadňuje vám missí titul studium, nebo spíše naopak?

Ve studiu nevnímám žádný rozdíl.

Karolína Kopíncová z Vrbna pod Pradědem, Miss Czech Republic 2020.Zdroj: Deník/Andrea MartínkováProč vás napadlo studium žurnalistiky a enviromentálních studií? Jak vidíte budoucnost české žurnalistiky? Zhoršila se dle vás její úroveň? Máte nějaký vzor moderátora či redaktora zpravodajství ať už v Česku anebo zahraničí?

Žurnalistiku jsem toužila studovat již na střední, ale v tu dobu byla pouze v Praze nebo soukromá ve Vsetíně. Ani jedna varianta tehdy nebyla možná. Šla jsem studovat Přírodovědné lyceum do Ostravy, a i proto jsem jako druhý obor zvolila enviromentální studia, jelikož jsem mnoho věcí již znala. Nemyslím si, že žurnalistiku může dělat každý. Sice není nutné, aby ji každý studoval, ale je k ní potřeba nadání, výborné znalosti českého jazyka a vlastní invence. Ovšem to, že ji studuji, vnímám jako velkou výhodu. Do redakce již nepřicházím jako nováček. Škola mě naučila mnohé po jazykové a technické stránce. Na práci v redakci mě připravila. Navíc, pokud nejste úplný začátečník, věřím, že i média to vnímají pozitivně. Nebudou mít s vámi tolik práce. Zaběhnutí do chodu redakce je mnohem rychlejší. Myslím si, že problém není špatná kvalita novinářů, nýbrž záplava informací, které najdeme na internetu. Každý tam může napsat cokoliv chce a nezáleží na tom, zda je novinář, nebo ne. Některé média nemají s novinařinou nic společného. Každý z nás by si měl pečlivě vybírat, kterým informacím bude důvěřovat. A ty si také ověřovat. Mým dlouhodobým novinářským vzorem je Daniela Drtinová z DVTV.

Který studijní předmět vás nejvíce baví? Zanedlouho budete bakalářkou, jaké téma bakalářské práce jste si zvolila?

Při studiu mě nejvíce bavily praktické a technické předměty. Ať už to byla rétorika nebo střih a audio. Jako bakalářskou práci píšu sérii publicistických rozhovorů s předními českými návrháři, jejichž tvorbu poznamenala pandemie.

Jak vzpomínáte na studium v Ostravě?

V Ostravě jsem byla pět let. Byly to hezké časy, měla jsem tam spoustu přátel z dětství. S některými jsme také poslední rok bydleli na společném bytě. Jako studentce mi tam nic nechybělo.

Líbila se vám praxe ve zpravodajství na Primě? Co vám přinesla?

Praxe v CNN Prima News byla skvělá. Posunula jsem se v mnoha ohledech redakční práce, ale musím přiznat, že to pro mě časově bylo náročné. Praxe trvala tři měsíce a skloubit to s missími povinnostmi, školou, psaním bakalářské práce, zakládáním fondu a osobním životem bylo místy těžké, ale jsem ráda, že jsem si jí prošla. Je možné, že se tam někdy vrátím. Líbilo se mi tam.

Jak se připravujete na světovou Miss World, jež má být v Portoriku? V čem je tato soutěž jiná než Miss Czech Republic?

Hlavně v měřítku. V této soutěži bojuje 130 dívek z celého světa. V Portoriku budu měsíc. Asi to bude jeden z nejnáročnějších měsíců v mém životě, ale zároveň jeden z nejkrásnějších. Je to pro mě obrovská příležitost, která se již nikdy nebude opakovat. Hrozně moc se na to těším. Těším se, že poznám úžasné dívky z celého světa, zažiji obrovskou produkci Miss World a poznám Portoriko. Snažím se na soutěž co nejlépe připravit. Doučuji se angličtinu, připravuji charitativní projekt, fotografie a videa. Zároveň se musím připravit na dílčí podsoutěže. Jednou z nich je například sportovní, kdy budeme poměřovat naše fyzické síly, poté Head to Head, která je zaměřená zejména na řečnické schopnosti. Dále Beauty with a Purpose, kde představujeme náš charitativní projekt anebo Top Model, která je zaměřená na naše schopnosti jako modelky. Doufám, že nás jako Českou republiku nezklamu. Budu ráda, pokud lidé budou moji cestu sledovat.

Lidé vás přirovnávají k Nikol Švantnerové, jež se stala českou miss v roce 2015. Jak to vidíte vy? Potkáváte se s ní?

Myslím, že je to zejména z toho důvodu, že jsme podobné typy. Obě jsme vysoké, štíhlé, tmavovlasé a s mezerou mezi zuby. (k této mezeře mezi zuby přišla Karolína Kopíncová následkem pádu, nenarodila se s ní - pozn. redak.) S Nikčou se občas potkáváme na přehlídkách.

Prozradíte, jak pečujete o svou postavu? Dovolíte si někdy ve stravě „zhřešit“? Mnoho dívek by rádo vypadalo jako vy. Je jich spousta, které trpí nějakou formou poruchy příjmu potravy. Co byste jim vzkázala?

Dopřávám, jsem velký jedlík a ráda objevuji chutě. Snažím se pondělí až pátek jíst velmi zdravě a vyváženě a o víkendu si dopřávám to, na co mám opravdu chuť. Neobešla bych se bez cvičení a pohybu. Důležité je najít rovnováhu a zjistit co vašemu tělu dělá dobře. Také mi to nějakou dobu trvalo. Dívkách bych vzkázala, že si musí uvědomit, že jejich tělo je jejich chrám a musí se o něj starat tak, aby se v něm ony cítily dobře. Doba plná ideálů není zejména pro mladší dívky jednoduchá. Jsou to bojovnice a já jim přeji, ať je na jejich cestě provází co nejvíce síly. Jak říkám, každá žena na hlavě nosí neviditelnou korunku a musí držet hlavu nahoře, aby jim korunka nespadla. V každé z nás se ukrývá obrovská síla, to co dokáže ženské tělo je neuvěřitelné a je na každé z nás, jak si přejeme, aby to vypadalo.

Karolína Kopíncová z Vrbna pod Pradědem, Miss Czech Republic 2020.Zdroj: Deník/Andrea MartínkováPro které značky předvádíte oblečení, můžete nám přiblížit váš modeling? Kdo je vašim vzorem v modelingové kariéře, ať už z Česka či zahraničí?

Minulý rok jsem se stala tváří úžasné Beaty Rajské, jejíž přehlídky jsou vždy zážitek. Dále také spolupracuji s Natali Ruden či Vandou Jandou. Byla jsem součástí pražského Fashion Weeku a také jsme již stihli mnoho titulek, například pro Top Class. Každé jedné pracovní příležitosti si vážím. Práce mě dělá šťastnou. Obdivuji kariéru Karolíny Kurkové a také například Taťány Gregor Brzobohaté. Jejich stopa je impozantní.

Podstoupila jste rhinoplastiku a plastiku ňader. Jistě nejste proti plastickým operacím. Jak je vnímáte? Jste zastánkyní názoru, že přírodě se může dopomoci? Podle čeho se rozhodujete, k jakému plastickému chirurgovi půjdete?

Přesně tak, člověk ale samozřejmě musí mít soudnost a nepřehánět to. Pokud je to vkusné a člověk si to přeje a může mu to pomoci cítit se lépe, jsem pro. Myslím si, že život je krátký, a když dnes existují možnosti, jak si pomoci a splnit si tak například sen, tak proč ne. Vybírám si zejména podle referencí jiných žen a vlastního pocitu z konzultace.

Vaše sestra Adéla Kopíncová je zkušenou make-up artistkou. Necháváte si líčení a kosmetiku udělat u ní?

Velmi často a ráda. Adélka je opravdu šikovná a naprostá make-up kouzelnice. Má pro to cit. Takže když je příležitost, tak ji často „zneužívám“.

A teď o vašem fondu. V jaké fázi se jeho zřízení nachází?

Poslední papíry mám na soudě. Už jsem ve finále. Nikdy bych si nemyslela, jak je těžké založit nadační fond. Po právní stránce mám již vše vyřešeno. Nyní pečlivě vypracovávám metodiku aktivit pro děti. Propojuji se s dalšími organizacemi a hledám sponzory a partnery. Těším se, že dětem budu moci předat zase o něco více a pomoci jim tak na jejich cestě. Zaslouží si to. Už se opravdu moc těším, až s nimi budu moc vykonávat všechny aktivity.

Říkala jste o sobě, že máte ráda děti. Chystáte brzy svatbu se svým přítelem Radovanem? Nepodlehnete „missí nemoci“?

Ano, na toto období se velice těším. Bude to krásná etapa. Miss World nepovoluje účast dívkám, které jsou zasnoubené či vdané, takže ještě musíme počkat. Ale věřím, že dřív nebo později do toho práskneme.

Jste zastánkyní tradiční rodiny, anebo volnějších vztahů? Myslíte, že je dnes hodně uvolněná doba a je zapotřebí rodinná soudržnost?

Troufám si říct, že jsem stará škola. Já osobně jsem zastánce dlouhotrvajících stabilních vztahů. To mi vyhovuje, ale chápu, že někomu nemusí a má jiné preference.

Jak si představujete svou budoucnost? Uvažujete o tom, že se vrátíte do Vrbna pod Pradědem? Chcete využít svého postavení, abyste v něčem pomohla rodnému městu?

Do Vrbna se vracím ráda, ale nastálo se tam nejspíše nevrátím. Práce, jakou vykonávám a do budoucna vykonávat chci, mi to nedovolí. Celý můj charitativní projekt a myšlenka nadačního fondu se zrodila právě v Dětském domově ve Vrbně, když jsem tam chodila během pandemie pomáhat. Když člověk něco dostává, měl by také dávat a na Vrbně mi vždy bude záležet.

Karolína Kopíncová z Vrbna pod Pradědem, Miss Czech Republic 2020.Zdroj: Deník/Andrea MartínkováMůžete srovnat život na Moravě nebo v Moravskoslezku a v Praze? Jak se vám líbí v hlavním městě?

Obojí má své kouzlo. Praha je pro mě zajímavá zejména po stránce pracovní a kulturní. Je to krásné město. Líbí se mi Prokopské údolí. Ale občas a ráda utíkám zpět domů na Moravu. Máme tam úchvatnou přírodu, ale zejména tam mám rodinu. Takže moje srdíčko bude vždy tam.

Váš tatínek Petr Kopínec je starostou Města Vrbna pod Pradědem. Pomáhají vám spolu s maminkou nějak ve Vaší kariéře či už stojíte takzvaně na vlastních nohou?

Má rodina včetně tatínka i maminky mi vždy byli největší oporou. Vždy ve mně věřili a podporovali mě i v těch největších bláznivinách, až to se mnou měli mnohokrát těžké. Jsem jim vděčná z celého srdce.

Co je pro Vás v životě nejdůležitější?

Láska. Láska ke svým blízkým, k tomu, co dělám a jak to dělám.

NEJ Karolíny Kopíncové a její soukromí ve zkratce:

Stále vzpomíná na Vrbno pod Pradědem, stýská se jí po rodině.

Má starší sestru a mladšího brášku.

Mezi její koníčky patří zejména sport: MTB, volejbal, plavání a brusle.

Mluví anglicky a částečně německy.

Největší úspěch pro ni kromě vítězství v soutěži krásy znamená vést krásný a plnohodnotný život po boku blízkých osob, které milujeme. A to si myslí, že nyní prožívá.

Nejoblíbenější jídlo: Vše sladké.

Její nejoblíbenější hudební skupina je: H16.

Její nejoblíbenější film: Constantine.

Mezi její nešvary patří: nezavírání pítí a zubní pasty. Říká o sobě, že je netrpělivá a někdy také tvrdohlavá.

Pokud je ve stresu, jde na procházky do přírody. Uklidňují jí zvířata a čokoláda.

Tvrdí, že je v určitém slova smyslu romantičkou.

Jejím nejoblíbenějším místem na Zemi, kam by se chtěla podívat je: Machu Picchu.