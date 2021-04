Svolal na pondělí 12. dubna ředitele krnovských škol a diskutoval s nimi, zda lze udělat povinné školní testování přívětivější a ve kterých případech mohou školy vyjít vstříc individuálním přáním rodičů.

„Iniciativa Vzdělání dětí bez podmínek byla založena mnou a jednou další maminkou. Vznikla jako reakce na návrat dětí do škol za podmínek, které nejsou v souladu s našimi hodnotami a porušují práva dětí. Oslovili jsme rodiče žáků z Krnova a okolí,“ představila iniciativu její zakladatelka Martina Tichá, podle které se během pouhých dvou dní daly dohromady přes dvě stovky krnovských rodičů se stejnými názory a požadavky. Ukázalo se, že také někteří pedagogové z různých důvodů nesouhlasí s nastavenými pravidly.

Máme právo na vlastní test?

Typickou nejasností, která provází testování žáků nejen v Krnově, je možnost přinést si do škol a školek vlastní test. „Například plivací test je především pro menší děti vhodnější a zároveň je schválený jako výjimka Ministerstvem zdravotnictví. Rodiče bohužel často naráželi na nesouhlas ředitelů škol a školek,“ upozornila Martina Tichá na jeden z problémů, které ji vedly k založení rodičovské iniciativy.

Obavám rodičů krnovský starosta Tomáš Hradil naslouchá. „V posledních dnech se na mě obrací stále více rodičů s tím, že nesouhlasí s opatřeními k návratu dětí do škol. Uděláme vše pro to, abychom v našich školských zařízeních nastavili pro děti i rodiče maximálně vstřícné a přátelské prostředí,“ uvedl starosta s tím, že ještě v pondělí 12.4. na toto téma svolá schůzku s ředitelkami a řediteli základních škol, a následně také s ředitelkami mateřských škol.

Koncepce vstřícné školy

Starosta Krnova Tomáš Hradil představil koncept, který by chtěl na školách zavést: „Rodiče, chcete být u testování přítomni? Můžete. Chcete si donést vlastní testy? Není problém. Chcete otestovat děti individuálně v jiný čas, bez přítomnosti ostatních dětí? Vyjdeme vstříc. Nechcete, aby vaše dítě absolvovalo testy? Umožníme distanční výuku. Podotýkám, že to jsou naše představy. Uvidíme, zda se nám vše podaří uvést do praxe,” shrnul starosta Hradil co si představit pod pojmem maximálně vstřícné a přátelské prostředí ve školách.

Krnovský rodák a minuta žvýkání

Starosta Hradil je dlouhodobě v kontaktu s krnovským rodákem Michalem Pohludkou, který působí jako jednatel univerzitní společnosti GeneSpector. „Nabízí mnohokrát přesnější PCR testy, k dětem jsou navíc vstřícnější. Stačí minuta žvýkání, pak se test veze do laboratoře. Hledáme cesty, jak využívat tyto testy za cenově přijatelných podmínek,“ uzavřel Hradil. V diskusi vzkázal rodičům, že se nebude vyjadřovat k jednotlivým opatřením, protože není epidemiolog, ale starosta. Požádal ale městského právníka, aby posoudil právní analýzu k rouškám a testům, kterou argumentují nespokojení rodiče.