René Chmelař: Vyřezávání se mi zalíbilo, tak jsem se do toho sám pustil

/ROZHOVOR/ Také jste už někdy, třeba na oslavě, viděli na talíři krásné růžičky a nemohli uvěřit tomu, že jsou z mrkve či ředkvičky? Líbí se vám, když někdo umí ovoce a zeleninu nakrájet tak, že je skoro škoda to sníst? Možná jste si to i sami zkusili, ale možná byste to v případě potřeby raději nechali na odbornících.

René ChmelařFoto: DENÍK / Gabriela Mathiasová

Jednoho známe. Je stolař, pracuje jako školník v Základní škole ve Městě Albrechticích a vyřezávání ovoce a zeleniny patří k jeho koníčkům.

Reného Chmelaře jsme potkali na Dýňových slavnostech v Úvalně. Díla, která tvoří, sice nevydrží dlouho, ale tato vzácnost jen násobí jejich krásu. Sezona dýní končí, ale mrkvičky, jablka a další plody budou na svou proměnu v růže připraveny celou zimu.

Vaše dýňové hlavy vypadají jako živé. Jen je nasadit na krk nějakému skřítkovi nebo mimozemšťanovi. Jak jste k vyřezávání přišel?

Někde jsem vyřezávání ovoce viděl a zalíbilo se mi to. Tak jsem si vyhledal obrázky, objednal knížku a začal to zkoušet. Šlo to dobře, jsem stolař, v tom to mám jednodušší.

Používáte na to stolařské nástroje?

Spíš si nástroje vyrábím. Různé speciální nožíky, škrabky…

Takže byste mohl i vyrábět nástroje na prodej, kdyby někdo chtěl?

Nástroje si vyrábím pro sebe, abych mohl vyřezávat. Vyřezávání mě baví víc.

Vypadáte jako carvingový profesionál… Chtěl byste se tím živit?

To ne, profesionálové bývají spíš kuchaři. Pro mě je to jen koníček. Pracuji jako školník v Základní škole ve Městě Albrechticích, což je výhoda, protože mé vyřezávání má uplatnění i pro zdejší děti. V říjnu se hodně vyřezávají dýně, takže mohu dětem ukázat, jak na to.

Jak jste se ocitl na Dýňových slavnostech v Úvalně?

Byl jsem na podobné akci v Osoblaze, tam mě oslovili, abych přijel do Úvalna a pomohl návštěvníkům, kteří si chtějí zkusit něco vyřezat.

Jak dlouho vám trvá vyřezat jednu dýňovou hlavu? A jak dlouho pak vydrží?

Vyřežu ji asi za dvě hodiny. Jak dlouho vydrží, to záleží na počasí a na tom, kde je vystavena. Maximálně ale 14 dní.

Není vám to líto?

Ne, alespoň se může tvořit něco dalšího.

Kdo by si chtěl vyřezávání vyzkoušet, aby si třeba mohl vyzdobit stůl, překvapit rodinu nebo návštěvu, s čím má začít? Je lepší dýně, mrkev nebo něco jiného?

Pro začátek je určitě vhodné začít jablkem nebo ředkvičkou. Tyto plody mají měkkou slupku a je pěkně vidět barevný kontrast.

Ozdobné vyřezáváníPro tvorbu ozdob z ovoce a zeleniny se používá anglický název carving (čteno karving, v překladu „řezání“). Toto slovo jste už možná slyšeli ve spojitosti s lyžováním. Carvingové lyže „řežou“ zatáčky, ale vyřezat se mohou také ozdoby z ovoce a zeleniny.



Využití zeleniny pro ozdoby k nám přišlo asi před dvaceti lety z Thajska. Pokud doma nemáte speciální nože či škrabky, můžete si pomocí malého nožíku vytvořit ozdoby. O carvingu existují knížky nebo si můžete na internetu vyhledat návod, ale také instruktážní video na stránkách věnovaných bydlení.