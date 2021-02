„Vážený pane řediteli. S potěšením jsem přijala váš dopis ze dne 1. 4. 2017, kde bylo konstatováno, že společnost SŽDC plánuje rekonstrukci vlakových nádraží. Radost trvala jen krátkou dobu, protože se ke mně donesla zpráva, že se nejedná jen o rekonstrukci, ale také o bourání,“ napsala starostka Valšova Iveta Kučerová v dopise řediteli Správy železniční dopravní cesty SŽDC.

Na skutečnost, že „rekonstrukce“ znamená zbourání drážních bytů, starostku Valšova upozornili místní občané, kteří na nádraží bydleli desítky let. Také oni se těšili na slíbenou rekonstrukci nádraží, než přišla výpověď z bytu.

„Bourání sníží tvar i výšku budovy. Sníží se tím i počet drážních bytů v naší obci,“ napsala starostka SŽDC s tím, že obec přijde o dominantu, která přečkala dvě války a bývala motivem pohlednic Valšova. Požádala SŽDC o navržení jiné varianty, která nezničí ráz obce, a povede ke skutečné rekonstrukci historického nádraží.

„Je smutné, že zástupci obce se dozvídají pokoutně o tom, co se plánuje na jejím území. I když to zákon neukládá, bylo by slušné obec informovat či ji přizvat k jednání,“ končí dopis starostky Valšova odeslaný v srpnu 2017.

Nádraží je můj rodný dům

Na valšovské nádraží dojíždí smutný pán venčit pejska Ťapku. Bydlel zde 43 let. Nádraží je jeho rodný dům. Dívá se na okna, do kterých jeho rodiče přišroubovali přihrádku na truhlík s muškáty. Jeho rodina patřila k posledním nájemníkům, kteří v březnu 2018 museli drážní byty opustit.

„Dlouho jsem se s nimi pokoušel hádat, ať nám ty byty místo bourání raději prodají za rozumnou cenu. Nebo ať byty sami opraví a vyberou si to od nás formou zvýšeného nájmu. Nebyla s nimi řeč. My i sousedi jsme byli připraveni, že byty opravíme na vlastní náklady. Řekli nám ne, už je to rozhodnuté, a nebudeme to měnit, přes to nejede vlak,“ vzpomíná pán s pejskem před nádražím Valšov.

Při stěhování zemřely dvě ženy

Pán s pejskem dojíždí z Bruntálu do rodného Valšova vzpomínat, jak hezky se žilo na nádraží. Tady je doma.

„Znám tu úplně všechny. Mamka pracovala na stavědle, taťka dělal posunovače, řadil vlaky. Byli jsme železničářská krev. Nádražáci jak poleno. Mamka řekla, že raději umře, než aby se stěhovala z nádraží někam do Bruntálu. A taky že jo. Umřela současně se sousedkou, která taky říkala, že to stěhování z nádraží prostě nezvládne. Mámu jsem vezl do nemocnice v sobotu a v pondělí ráno umřela. Sousedka umřela ve středu. Necelý týden po dvou pohřbech jsme se všichni z nádraží vystěhovali. Od té doby jsou nádražní byty prázdné. Já si snad v Bruntálu zvyknu, ale máma prožila 70 let na dědině. Nebylo možné ji dostat do města. O bourání drážních bytů rozhodli úředníci a politici od stolu. Osudy nájemníků je nezajímají,“ vypráví smutný pán s pejskem.

Redakce Deníku zná jeho identitu. Starostka Valšova Iveta Kučerová potvrdila, že v týdnu, kdy probíhalo stěhování z nádražních bytů, skutečně došlo ke dvěma úmrtím v rodinách nájemníků. Šlo ale o starší nemocné osoby, takže jejich úmrtí pravděpodobně nemělo přímou souvislost se stěhováním.

Stanovisko Správy železnic

Hnutí Duha Jeseníky získalo vyjádření Správy železnic za jakých okolností došlo k ukončení nájmu v bytech na nádraží ve Valšově.

„Ve výpravní budově jsou umístěny čtyři bytové jednotky, ve kterých nájemnici hradili v úhrnu nájemné ve výši 66 706 korun ročně. Takové nájemné nepokrývá ani náklady spojené s nezbytnou údržbou budovy. K ukončení smluvních vztahů s nájemníky docházelo postupně od roku 2010 z následujících důvodů. Byt č 1 k 30. 11. 2010 dohodou o zániku nájmu bytu, na základě výpovědi podané nájemcem. Byt č. 2 k 30. 9. 2018, ukončení nájmu uplynutím doby určité. Byt č. 3 k 31. 3. 2018, dohodou o zániku nájmu bytu. Byt č. 4 k 31. 10. 2017, dohodou o zániku nájmu bytu. Ze strany nájemníků nebyl evidován zájem o odkoupení bytů ve výpravní budově,“ popsal okolnosti uvolnění drážních bytů ve Valšově ředitel Odboru infrastruktury a územního plánu Správy železnic Josef Kubovský.

Záměr představil ministr Dan Ťok

Dopis starostky Valšova, který popisuje jaké omyly v její obci způsobil termín „rekonstrukce nádraží“ byl napsán 25.8. 2017. Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) na 29.8. 2017 svolal tiskovou konferenci, na které médiím představil dokument Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022. Ten zdůvodňuje nutnost bourání nádražních bytů takto:

„Bude nutné redukovat rozsah komerčně využitelných prostor (vyšší nadzemní poschodí obvykle užívané jako byty). Obtížné hledání využití prostor ve vazbě na komunikaci (ochotu) oslovených subjektů.“ Ministr Ťok označil tento dokument za „příjemné čtení“, protože současně ukazuje kde máme problém i jak ho řešit.