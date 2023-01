Hořet začalo v nejcennější části Karnoly, kde byly umístěny archivy mnoha textilních továren působících v minulosti na Krnovsku. V dílně vzorkovny - dezinatury měli vývojáři k dispozici téměř kompletní archivy s dokumentací všech tkanin vyrobených v Krnově za uplynulých 150 let.

Přesně po pěti letech od velkého požáru Karnoly byly dokončeny práce na odstranění havarijního stavu, který v dezinatuře zanechal oheň i voda použitá při hašení. Oprava stála 14,6 milionu korun, z toho 8,8 milionu korun bylo čerpáno z desetimilionové dotace, kterou na sanaci škod způsobených požárem poskytl Moravskoslezský kraj.

Konečně se dočkala. Pět let po velkém požáru začnou opravy Karnoly

Požár poničil vzácnou vzorkovnu látek i s historickými stroji, vzorníky a dezénovými knihami. Opravy, které v Karnole provedla firma Fichna - Hudeczek, se týkaly interiérů dvou podlaží, které byly ohněm poškozeny nejvíc. Práce zahrnovaly výměnu podlah, stropů, trámů, sloupů, oken i dveří. Byly zde provedeny omítky s vnitřním zateplením, výmalby a kompletní renovace elektroinstalace.

Přestože požár silně poznamenal dřevěné prvky, všech se výměna netýkala. „Některé sloupy nebo hlavice sloupů z podnětu památkářů zůstaly původní. Byly pouze zbaveny zuhelnatělých částí. Rovněž původní, jen zbroušená a povrchově ošetřená, je podlaha pod stroji. Ty byly v průběhu rekonstrukce ponechány na místě a zakryty ochrannými prvky z dřevěných hranolů a desek pro zamezení poškození,“ uvedl Pavel Hanzel z krnovského odboru investic a správy majetku.

Vzorkovníky darovala muzeu v Karnole

Do prostoru dílny vzorkovny byly provedeny rovněž repliky původních dřevěných příček bývalého skladu matric a denní místnosti. V obou podlažích jsou pak instalovány požární detektory a sirény. „Z krajské dotace jsme již vyčerpali 9,5 milionu korun, zbývajících 500 tisíc korun bude použito na obnovu strojů,“ řekl Rostislav Balner z odboru rozvoje města krnovské radnice. Obnova strojů do pohledového stavu bude následovat letos. Postarají se o ni bývalí karnoláčtí seřizovači. Dezinatura by pak měla být veřejnosti přístupná v omezeném rozsahu, především u příležitostných prohlídek.

Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny z roku 1900 byla vyhlášena národní kulturní památkou v roce 2010. Požár naštěstí nepoškodil Karnolu natolik, aby bylo nutné jí nejvyšší úroveň památkové péče odebrat.

V dílně dezinatury, která byla vybavena mechanickými i ručními tkalcovskými stavy různých konstrukcí, dalšími stroji a vybavením, se navrhovaly vzory vyráběných tkanin pro nové sezony. Její součástí byla i cenná sbírka vzorníků látek z konce 19. století. Co ze vzácné dokumentace zbylo, v současnosti restauruje poslední vedoucí dezinatury Jitka Navrátilová, která své znalosti o textilnictví a Karnole také publikovala knižně.