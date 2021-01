Pokud malotřídka vystupuje vůči ministerstvu školství nebo zdravotnictví jen sama za sebe, většinou ji nikdo nebere vážně. Cílem iniciativy z Brantic bylo sjednotit malotřídní školy, aby byly při jednáních s ministerstvy vnímány jako rovnocenný partner.

„Mnoho ředitelů nám psalo, že se ministra zdravotnictví Jana Blatného pokoušeli kontaktovat s žádostí o výjimku už na podzim, ale bylo to bez odezvy. Teď se situace mění. Náš hlas sílí, takže jej nelze ignorovat,” pochvaluje si ředitel Šimůnek ohlasy z ostatních malotřídek.

Návrat žáků

Jejich ředitelé jsou přesvědčeni, že pokud se do malotřídních škol za dodržování přísných hygienických vrátí všichni žáci, bude to úleva rodiče, kteří kvůli distanční výuce nemohou chodit do práce. Školákům i učitelům malotřídek se bude lépe pracovat, stát ušetří na ošetřovném a epidemiologické riziko se při tom nijak zásadně nezvýší.

„V příštích dnech hodláme kontaktovat Ministerstvo zdravotnictví ČR a zažádat si o výjimku. Budeme rádi, když nám pomůžete zesílit náš hlas a dáte o iniciativě vědět,“ informují organizátoři z Brantic o společném postupu malotřídek, které se sjednotily prostřednictvím webu malotridky.org.

Shromažďují argumenty, v čem je malotřídní škola jiná než úplná základní škola, a proč by měly mít malotřídky také jiný režim v době pandemie.

„Naprosto souhlasím s tvrzením, že málotřídky nemohou mít stejná pravidla jako velké, plně organizované školy. Naprosto podporuji návrat všech žáků do malých škol s celkovým počtem do 50 žáků. Jenže změnit tato pravidla znamená pro vládu pohybovat se po velmi tenkém ledu zvaném politika,“ napsal vzkaz do Brantic jeden z podporovatelů iniciativy malotřídek.