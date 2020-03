Přestože ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec je současně také senátor, kvůli mimořádné situaci dal přednost krizovému řízení nemocnice před politikou.

Ředitel krnovské nemocnice vzkazuje: nezapomeňte obalit kvetoucí meruňky, ať nezmrznou a je co pálit. | Foto: Deník / František Kuba

„Myslím, že Praha je město, které by mělo být v karanténě. A přivézt osobně infekci do nemocnice a bruntálského okresu by byla opravdu frajeřina,“ zdůvodnil Václavec svou nepřítomnost v senátu.