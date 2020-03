Na počátku koronavirové pandemie Ladislav Václavec dal přednost práci v krnovské nemocnici. Opustil senát a Prahu, aby v okrese Bruntál nastartoval pandemický plán, rozjel koncepci testování a připravil v krnovské nemocnici režim pro příjem pacientů s diagnózou Covid-19.

Díky jeho nasazení a obětavým spolupracovníkům vše důležité v krnovské nemocnici klape. Navíc počet nových případů koronaviru v okrese Bruntál stagnuje.

OTOČÍM PRAHU, NEBUDU VYSTUPOVAT

Za této příznivé situace se Ladislav Václavec v pondělí 30. března rozhodl, že je na čase se aspoň na chvíli vrátit do role senátora a zjistit, co je nového v Praze na ministerstvech zdravotnictví a vnitra. „Z kraje jsme zajistili a přivezli ochranné prostředky, prostě pondělí, jak má být. Zítra otočím Prahu. Nebudu vystupovat z auta, proberu věci, které nesnesou odkladu na ministerstvu zdravotnictví a na vnitru a zase zpět. Pokud nám ta všeobecná pohoda v okrese vydrží, začnu objíždět (z pozice senátora, ne ředitele) po odpoledních starosty obcí, zda nepotřebují s něčím pomoci,“ popsal Václavec svůj plán pro nadcházející dny. Vyzval starosty z okresu Bruntál, aby mu prostřednictvím asistentky předem nahlásili, zda potřebují s něčím pomoci.

KVĚTINY A PLOŠNÁ DEZINFEKCE

Prostřednictvím facebooku Václavec zveřejnil fotografie pracovníků krnovské firmy, kteří v nemocnici provádí plošnou desinfekci. „Nemocnice přistoupila k plošné desinfekci prostor, která bude probíhat vždy po úklidu minimálně jednou denně, nejlépe v čase, když už tam nejsou pacienti,“ komentoval Václavec nové opatření.

Zveřejnil také fotografii nádherných květin, které zdravotníkům poslali provozovatelé zahradnictví Zahrada Flora v Úvalně. „Dneska mi udělal radost pan Flora a přivezl nemocnici dar - krásné jarní kytičky. Rozdáme našim, v nemocnici pracujícím ženám. Alespoň trošku přírody do uzavřených domácností. Do Města Albrechtic a do Dvorců přijedou s kytičkami náměstci Šárka Tavandzi a Bronislav Sedláček, ale na místě budou řešit také problémy či dotazy zaměstnanců,“ doplnil Václavec výčet novinek.

S příznivci krnovské nemocnice se rozloučil svým „Coronaviru zmar“ a navíc jim připomenul poselství písně Ježka, Voskovce a Wericha: „Ten umí to a ten zas ono a všichni dohromady dokážeme moc.“