Hrdinou dne se ve čtvrtek 23. 7. stal starosta Krnova Tomáš Hradil, protože pojmenoval nahlas to, co si ostatní mysleli. Deklaroval, že v okrese Bruntál je nejméně případů koronaviru, takže by měl teoreticky patřit k nejbezpečnějším místům v republice. Pokud zde Krajská hygienická stanice KHS a ministerstvo zdravotnictví zavedly přísný režim, měli by své rozhodnutí veřejnosti srozumitelně zdůvodnit, nebo co nejdřív zmírnit.

DĚKUJEME STAROSTOVI

„Přestože nám tato podělaná doba háže klacky pod nohy, tak věříme, že všechno dopadne tak, jak má. Děkujeme Tomáši Hradilovi, starostovi Krnova. Páteční Krnov díky takovým lidem má ještě šanci!,“ napsali na svém webu organizátoři festivalu Monster Meeting.

Omezit počet diváků na stovku u nákladné rockové a metalové show plné efektů je ekonomicky nereálné. Díky iniciativě Tomáše Hradila, kterou podpořilo 63 dalších starostů, se podařilo v okrese Bruntál povolený limit účastníků zvýšit ze stovky na tisíc. Dobrá zpráva přišla v poslední chvíli. Festival Monster Meeting s hvězdnými kapelami Traktor a Dymytry se v Krnově koná 24. 7. od 16 hodin.

Také další lidé z celého okresu děkují starostovi Krnova, který se s podporou ostatních starostů postavil neodůvodněným opatřením. Kritici upozornili, že dopis starostů ministrovi zdravotnictví a hygienikům mohl být ještě tvrdší. „Jak prosíme? Prosí se vrchnost. My snad žádáme,“ objevilo se například v komentářích pod dopisem.

UVOLNĚNÍ BYLO LOGICKÉ

„Jsem rád že to tak dopadlo, ale současně přiznávám, že do stropu radostí neskáču. To uvolnění v našem regionu bylo celkem logické a jasné, ale velké škody, které to opatření už napáchalo v naší části regionu, to nevrátí. Všichni jsme byli hrozně naštvaní. To velké množství starostů, kteří se do naší akce zapojili během dne a půl, je nejlépe vypovídající,“ uvedl Tomáš Hradil v Česká televizi a zdůraznil, že nikdy nezpochybňoval tvrdá vládní opatření ani zavřené hranice, které jsme zažívali před pár měsíci.

Žádal jen vysvětlení, zda se s odstupem času odborníci z těchto prvotních zkušeností nějak poučili.

OKRES BRUNTÁL MÁ NEJMÉNĚ NEMOCNÝCH

„Na Krnovsku i v okrese Bruntál sice máme dlouhodobě nejnižší čísla nemocných, ale pravděpodobnost, že se tu může objevit lokální ohnisko nákazy, není nulová. Nějaké riziko vždycky je. Nechci mluvit epidemiologům do řemesla. Nerozumím tomu. Pokud by to rozhodnutí Krajské hygienické stanice z našeho pohledu nebylo tak fatální, vůbec bychom se k tomu neozvali,“ uvedl Hradil a zrekapituloval škody v desítkách tisíc za neuskutečněný floorbalový turnaj, zrušení Benátské noci v Chomýži i další smutné případy.

V uplynulých dnech organizátoři festivalů a koncertů každou chvíli volali starostovi Krnova. „Byli jak na trní, jestli jejich dlouho připravované akce proběhnou nebo ne. Hlavně pro ně je to uvolnění v okresu Bruntál dobrá zpráva,“ uzavřel starosta Hradil s tím, že za současné epidemiologické situace se obává restriktivních opatření, která by mohla přijít plošně po celé republice.

Dokážeme dnes už správně vybalancovat zájmy zdravotnické a ekonomické?