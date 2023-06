Přestože provoz radaru je velmi výhodný ekonomicky, jeho primárním posláním je bezpečnost silničního provozu. "V zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích provádí od 7. dubna 2023 Městská policie Bruntál v obci Lomnice na silnici I/45 v katastrálním území obce měření rychlosti, a to prostřednictvím certifikovaného měřícího zařízení v úseku schváleném orgánem Policie České republiky, dopravní inspektorát Bruntál," představilo veřejnosti nový lomnický radar město Bruntál.

„Počet přestupků má v současné době klesající tendenci, což přikládáme tomu, že lidé mají o radaru již širší povědomí a řidiči se více soustřeďují na rychlost vozidla, aby nedošlo k jejímu překročení v daném místě,“ uvádí k situaci v Krásných Loučkách vedoucí krnovského odboru správního Petr Žukovský.

Po celou dobu provozu radaru nejméně překročení rychlosti, kolem 950, bylo zjištěno v dubnu. „Tento výrazný pokles však byl zřejmě způsoben stavbou, která se nacházela v těsné blízkosti před radarem, kdy byl provoz řízen kyvadlově semaforem. Překročení rychlosti za květen je opět o poznání vyšší, když bylo zjištěno 1550 překročení,“ upřesňuje.

Řidič? Majitel auta? Zjistit viníka je detektivka

I když lidé o radaru vědí, opakovaná porušení rychlosti nejsou vzácností. „Případy evidujeme podle provozovatele vozidla, takže nelze říct, zda se přestupku dopouští stále stejný řidič. U jednoho vozidla je ale opakované překročení rychlosti zjištěno často, a to zejména u vozidel dopravních společností. U některých z nich máme evidovány i desítky případů,“ říká Petr Žukovský.

V Krásných Loučkách se jezdí i 186 km/h v obci! S radarem by se vybíraly miliony

Zjistit skutečného viníka je někdy detektivní práce. „Překročení rychlosti je v první fázi řešeno s provozovatelem vozidla. Ten však může sdělit osobu, která vozidlo řídila. Pokud se jedná o firmy, velká část nás odkazuje na další společnosti, které mají vozidla v pronájmu a na které se máme obracet s dalším řešením přestupků,“ popisuje Petr Žukovský.

Pokuty: vítaný příjem městské pokladny

Přestože se řidiči stále v Krásných Loučkách dopouštějí přestupků, hlavní cíl, a to zklidnění dopravy, radar plní. Přestupci ale také přispívají do městské pokladny.

„Provozovatelům vozidla, u kterých bylo zjištěno překročení rychlosti, je zasílána výzva k úhradě určené částky. K 31. květnu bylo těmito výzvami uloženo k platbě celkem 10 131 800 korun, z nichž uhrazeno již je 6 775 500 korun,“ uvádí Petr Žukovský.

Tyto finance pak město vynakládá do zlepšení v oblasti dopravy, například do oprav chodníků, komunikací a dopravního značení nebo do budování či rozšiřování parkovišť.