“Naštěstí jsou už pryč. Je to snad taková tečka za nepříjemnou nehodou, protože šrouby a hřeb mě při tréninku i zápasech omezovaly. Prostě mě při určitých pohybech tlačily,” dodává na toto téma rodačka z Krnova.

“Noha špatně reagovala na léčbu a musela se bohužel otevírat. Dokonce mi v její části odumřely nevy. Až doteď jsem měla v noze hřeb a šrouby, které mi nohu zpevňovaly,” vysvětlila mladá bojovnice Veronika Zajícová, která je známá především jako česká elitní MMA zápasnice. Je neuvěřitelné, co všechno stihla ve svých devatenácti letech. A to ji ještě brzy čeká semifinále soutěže krásy Miss České republiky.

Po nehodě měla Zajícová prasklou lebku, krvácení do mozku, prasklý obratel a komplikovanou zlomeninu nohy. To, že přežila, přičítají odborníci natrénovaným pádům z bojových sportů a špičkové kondici.

Ze dvou šampionátů v kickboxu a grapplingu si nakonec Veronika Zajícová odnesla tři zlaté medaile a několik dalších stříbrných. “Dříve jsem se soustředila jenom na MMA, ale zjistila jsem, že když déle nezápasím, tak mi trochu déle trvá, než se správně nastavím do zápasového módu,” vysvětluje mladá Krnovanka s tím, že právě v posledním MMA zápase nedokázala ukázat to, co v ní je.

“Navíc si myslím, že je dobré zlepšovat jednotlivé disciplíny, které potom využiju v MMA. Určitě mi to pomůže. Navíc zápasy v MMA nejde mít tak často, takže mám v plánu, že budu v budoucnu objíždět i šampionáty právě v grapplingu nebo kickboxu,” pokračuje Veronika.

Pooperační období si zpestří semifinálovým castingovým kolem v soutěži MISS České republiky, do kterého postoupila na začátku roku. “Na MISS se asi ani nijak speciálně připravit nedá. Buď tam člověk patří a postoupí, nebo nepostoupí. Snažím se být svou a pracovat na sobě po všech stránkách,” vysvětluje zápasnice Veronika Zajícová irského klubu SB Gym Ireland, do kterého patří i legendární Conor McGregor.

“Do Irska se určitě chystám, ale kvůli operaci ještě nevím, kdy. Teď to nemá smysl. Musím počkat, až se zahojím a budu stoprocentně připravená. Doufám, že to bude už třeba na konci srpna,” uzavřela Veronika Zajícová.