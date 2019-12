Původní význam takzvané vigilie lze odvodit z latinského vigilia, což znamená bdění. Už od 5. století bývalo v křesťanství zvykem propojit přemáhání spánku s postem a přemáháním hladu. Štědrovečerní vigilie neboli půlnoční se dnes už běžně slaví dlouho před půlnocí.

V okrese Bruntál začíná 24. prosince půlnoční mše přesně ve 24 hodin už jen v Rýmařově, Moravském Berouně a v Malé Morávce. Za pravou půlnoční vigilii lze považovat také štědrovečerní bohoslužby v Bohušově, Městě Albrechticích a Zátoru, které začínají ve 23 hodin a končí po půlnoci.

To třeba v Branticích začíná „půlnoční“ už ve 13 hodin a ve Václavově u Bruntálu ve 14.30 hodin. Jedním z důvodů je i to, že ve farnostech už zdaleka není tolik duchovních jako dříve, takže o Vánocích mají co dělat, aby stihli tolik slavnostních mší každý den.