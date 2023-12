Psychohrátky jsou pořad o duševním zdraví, při kterém se na jevišti setkají herečka Eva Holubová, její dcera Karolína Holubová v roli moderátorky, psycholog Jiří Valášek a fotbalista Matěj Paprčiak. Také na pódiu krnovského klubu Kofola vtipně rozebírali témata jako vztek, úzkost, pasivní agresivita nebo terorizování pozitivismem.

Psychohrátky v krnovském klubu Kofola 26.11.2023 | Video: František Kuba

Diváci mezi tím přemýšleli, jaké intimní otázky během přestávky napíšou na lísteček a anonymně pošlou protagonistům. Snad že už se blíží Vánoce a s nimi každoroční repríza Pelíšků, Eva Holubová v krnovském klubu Kofola dostala od diváků zvídavou pelíškovskou otázku: „Hoří h*vno?“

Hořící exkrement viděla na vlastní oči

Odpověděla na ni věcně a fundovaně. „Když mohlo shořet Národní divadlo, tak proč by nehořelo h*ovno?,“ zamyslela se Eva Holubová nad otázkou.

Nabídla Krnovanům autentické svědectví, protože při své návštěvě Peru viděla hořící exkrementy na vlastní oči.

„Bylo to v Peru u Indiánů, kteří sušej lamí h*vna. Mají to celkem jednoduché, protože lamy kálej na tom palouku v horách vždycky na jednu stranu ohrady. Tak to potom jen usušej na sluníčku. Není to ale moc výhřevné. Hodně jich spálej, než si jsou schopní na tom uvařit kukuřično bramborovou polívku,“ zodpověděla dotaz Eva Holubová a dodala, že rozdíl mezi exkrementem a Národním divadlem je v tom, při jaké teplotě u nich dochází ke vznícení.

Pořad Psychohrátky v Krnově uvedla Holubice Agency, kterou v roce 2020 založila matka a dcera Eva a Karolína Holubovy. Plné sály a pozitivní ohlasy svědčí o tom, že informace o duševním zdraví lze podávat také přitažlivou formou zábavné show.

Zatímco Matěj Paprčiak s Evou Holubovou přehrávali různé partnerské etudy, psycholog Jiří Valášek nad scénkami rozebíral problémy komunikace a soužití. Kromě teoretických rad si diváci také mohli vyzkoušet různá cvičení, kterými lze uvolnit stres a odlehčit každé vážné téma.

Matka s dcerou bavily rodinnými historkami

Z celého večera asi nejzajímavější byla komunikace matky Evy Holubové s dcerou Karolínou. Divák, který je viděl poprvé vedle sebe, musel dojít k závěru, že mají podobný humor. Navíc se skvěle doplňují, když vypráví rodinné historky. Díky jejich příbuzenskému vztahu se běžným talk show prolínaly také prvky reality show.

Navíc měl divák příležitost přemýšlet, které povahové a vzhledové rysy jsou dědičné. Dozvěděl se například, že s Evou Holubovou zamával covid takovým způsobem, že dodnes hůř slyší a krátí se jí dech. Po desetiletích kouření se z Evy Holubové stal militantní nekuřák, který milovníkům tabáku s chutí kazí požitek hláškami typu: „ty smrdíš jak popelník“.

Vánoční požár u Holubů

„Máma hrozně ráda zapaluje svíčky, a táta je hrozně rád zhasíná. Občas u toho na ni zkouší řvát: ty chceš, abychom vyhořeli? My jsme totiž opravdu jednou málem vyhořeli,“ otevřela další rodinné téma Karolína Holubová.

Eva Holubová její slova potvrdila. „Můj muž přišel s tím, že vymalujeme pokoj, než do něj dáme stromeček. Tak jsme ho vymalovali, uklidili, zapálili u stromečku adventní svícen, rozdali jsme dětem dárky a usnuli jsme. Zatímco děti po nás rajtovaly, mezi tím věnec dohořel, tedy spíš vzplál, skleněná deska stolu pod ním praskla, ale nějak to hoření zastavila. Od té doby mi muž říká, že jsem palič,“ doplnila Eva Holubová. "Říká pyromanka," opravila ji Karolína.

Příště do Kofoly na Mikulášské Swingobraní

A co čeká fanoušky Kofola Music Clubu příště? V sobotu 2. prosince ve 20 hodin začíná tradiční Mikulášské Swingobraní s krnovským Big bandem. Než odbije půlnoc, návštěvníci uslyší přes čtyřicet melodií, které se proslavily například v podání Franka Sinatry, Michaela Bublého, Briana Setzera, Robbieho Williamse, Karla Gotta, Vojty Dyka a řady dalších.

Vedle skladeb známých z nahrávek Orchestru Glenna Millera nebo obligátních „ježkovek“ zařadil BigBand Krnov do programu tentokrát i písně skupin Buty, Blue Effect a také, jako připomenutí jejich letos zesnulého frontmana Honzy Kaliny, od kapely Sto zvířat.

Prosinec v Kofola Music Clubu

2. 12. Mikulášské SWINGOBRANÍ ve 20 hodin 200 Kč

9. 12. Mňága a Žďorp ve 20 hodin 400/450 Kč.

15. 12. od 20 hodin ABBRON ABBA revival SK koncert + Oldies party 420 Kč

16. 12. Vojtěch Dyk and D.Y.K. od 20 hodin

22. 12. Kateřina Marie Tichá BANDJEEZ od 20 hodin 390-450 Kč

25.12. Vánoční besídka Oldies ve 20 hodin 80 Kč

26. 12. Vánoční besídka Oldies II ve 20 hodin 80 Kč

29.12. Mario Šeparovič band ve 20 hodin 250 Kč

30.12. U2 revival You Too cover band ve 20 hodin 160/200 Kč

31.12. Silvestr v Kofole Oldies party ve 20 hodin 250 Kč