Spotřeba alkoholu na hlavu byla v roce 2020 v České republice nejvyšší za poslední tři roky a celkově má již od roku 2014 stoupající tendenci. V průměru každý Čech vypije přes 14 litrů čistého lihu za rok.

„Kladný vztah k alkoholu se v době tvrdých lockdownů ještě prohloubil. Když budeme hledat příčiny tohoto jevu, tak protipandemická opatření představují extrémní rizikový faktor, a to se týká nejen osob s problémovým pitím alkoholu. Stres, úzkosti, osamělost, existenční problémy, nejistota, ale i nuda, stereotyp – to vše způsobilo, že lidé mnohem více pijí alkohol. Za hranou rizikového pití alkoholu je v České republice přes milion lidí,” říká psychiatr a odborník na závislosti Stanislav Ostatník z Polikliniky AGEL Ostrava.

Psychiatr a odborník na závislosti MUDr. Stanislav Ostatník z Polikliniky AGEL Ostrava.Zdroj: Deník/Aleš Uher st.

Z průzkumu Národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu v ČR, který byl realizován na vzorku české populace ve věku nad 15 let v roce 2020, vyplývá, že zhruba pětina dotázaných (19,8 %) uvedla, že pije každý den nebo obden, což je dokonce o 2,4 % více než v roce 2019. Polovina mužů a 28 % žen konzumuje alkoholické nápoje alespoň jednou týdně.

„Tyto údaje z průzkumu mohu potvrdit i ze své praxe. Také se lišila samotná frekvence pití alkoholu, a to zejména v nárůstu výskytu velmi časté konzumace alkoholu denně nebo téměř denně u obou pohlaví.

Pandemie dočasně znemožnila mnohé aktivity, což velmi často vedlo k tomu, že se lidé neměli jak odreagovat, byli uvězněni doma. Došlo tak k nárůstu domácího pití alkoholu, což je velmi rizikové chování,” doplňuje Ostatník.

A proč by se měla veřejnosti do iniciativy „Suchej únor“ zapojit? „Existuje opravdu mnoho objektivních důvodů. Pokud se budeme bavit pouze o měsíční abstinenci, tak většina lidí bude po jejím zvládnutí cítit hrdost na svůj výkon a navíc si mohou všimnout, že se jim výrazně zlepšil spánek, zhubli nějaké to kilo a cítili se plní energie. Co se týče dlouhodobého efektu života bez alkoholu, tak tam jsou výše zmíněné pozitivní efekty neoddiskutovatelné a pozoruji je i na svých pacientech,” vysvětluje psychiatr z ostravské Polikliniky AGEL.

Prevence a osvěta v oblasti alkoholismu a jiných závislostí je velmi důležitá. Speciálně v situaci, kdy česká společnost je tzv. „proalkoholová“ , úplný abstinent je považován za „podivína“ a velmi často musí čelit mnoha otázkám na téma, proč nepije. S prevencí je dobré začít už v rodině a hlavně u dětí, kterým je důležité jim vysvětlovat, že normální je nepít.

„V naší společnosti je to ale spíše opačně, a proto si tento zvyk děti přenášejí do dospělosti. Každá akce zaměřená na omezení pití alkoholu má smysl. Pokud člověk ještě není závislý, tak ho dovedou rozumné argumenty přesvědčit, což se v případě akce „Suchej únor“ velmi často děje. Pokud ovšem člověk chce opravdu přestat nebo omezit pití alkoholu, tak potřebuje svou vlastní motivaci. Existuje nekonečné množství důvodů, proč si dát skleničku alkoholu, ale stejně tak může být nekonečné množství důvodů, proč nepít,” uzavírá odborník na závislosti Stanislav Ostatník.