Konec Zaorálka v politice? MS kraj si pohoršil, do Bruselu jde jen Konečná

Cílem třídenní akce v Moravskoslezském kraji bylo nejen jeho samotné představení projektu, ale i testování vyvíjených technologií a postupů, a to jak na teoretické, tak na praktické úrovni.

Elita pod vysokou pecí: Fantastické výkony i atmosféra. Najdete se na fotkách?

Třetí den se odborníci přesunuli do oblasti Moravskoslezských Beskyd, kde v katastru obce Krásná proběhla praktická ukázka nejen techniky HZS ČR, ale i techniky a technických řešení vyvíjených a implementovaných v rámci projektu SILVANUS. Představen byl nejen hasící robot, ale i kamerové detekční systémy, drony, v neposlední řadě byla představena i mobilní aplikace sloužící pro ohlašování požárů.

Zahraniční účastnící pak měli možnost seznámit se s metodikou a postupy hašení lesních požárů v České republice, a to ve formě taktického cvičení.

Ředitel B4L Kamil Rudolf: Díky festivalu se na Ostravsku protočí miliarda korun

Tématem tohoto taktického cvičení bylo hašení rozsáhlého lesního požáru v těžce přístupném lesním terénu s velkým výškovým rozdílem. Součástí cvičení bylo i využití dálkové dopravy vody, a to jak kyvadlově pomocí cisteren, tak za pomocí hadic, to vše za účelem vytvoření dostatečné zásoby vody k hašení. Voda byla takto dopravována do flexi tanků, ve kterých, za pomocí velkoobjemového čerpadla Somati vzniklo přečerpávací stanoviště. Ke cvičení bylo dále využito, pro koordinaci zásahu, standardní vybavení složek IZS. Při cvičení byly nasazeny nejen kamerové a lokační systémy, ale také drony. V rámci cvičení byly ověřovány i možnosti nasazení moderních technologií a technických prostředků vyvíjených právě v rámci zmíněného projektu SILVANUS.