„Nemůžeme nic dělat. Je to komplikovanější, než se může na první pohled zdát,“ uvedla zaměstnankyně obchodu, která také vysvětlila, proč za dané situace nemělo cenu volat policii.

Případ se odehrál v těchto dnech v nákupním centru v Novinářské ulici v Moravské Ostravě, konkrétně v obchodu s oblečením. Již na první pohled bylo vidět, že zlodějky nejsou v akci poprvé. Vzaly větší množství dětského oblečení a všechny se vměstnaly do nejbližší kabinky se závěsem.

Dívenku nechaly před ní. Uvnitř se pustily do odstraňování plastových bezpečnostních čipů a cenovek. „Slyšela jsem divné zvuky, jako by někdo vytrhával něco plastového. Bylo to podezřelé, ale jen tak někoho označit za zloděje nejde,“ řekla později Deníku žena, která si vedle zkoušela košili.

Už zase

Po chvíli přišla ke kabinkám jedna z prodavaček. Když po přikrčení uviděla v prostoru mezi podlahou a závěsem tři páry nohou, jen zakroutila hlavou a vydala se pro svou nadřízenou se slovy: „Už zase.“ Mezitím vyšla jedna z žen, vzala holčičku a odešla. Vzápětí z obchodu zmizela i druhá. Zůstala jen poslední z trojice. Když chtěla opustit kabinku, postavily se před ní prodavačky. Slušně se jí zeptaly, zda by jim mohla ukázat obsah tašky a batohu. Dotyčná se jen rezignovaně ušklíbla a přikývla. Dokonce se přiznala, že má uvnitř kradené oblečení. „Ano, je to oblečení z obchodu. Ale tu tašku mi vrátíte? Že jo?“ zeptala se nepochopitelně. Otázku zopakovala asi pětkrát. Až později se ukázalo, proč. Šlo totiž o speciální zlodějskou tašku, která byla vevnitř „vystlána“ alobalem. Ten dokáže obelstít některé bezpečnostní rámy.

Zatímco prodavačky odnášely kradené věci, zlodějka z kabinky volala svým kumpánkám. „Chytily mě,“ vzkázala jim. Vzápětí se v doprovodu jedné ze zaměstnankyň vydala k pokladnám.

Zkušené zlodějky

Kdo by čekal, že nyní přijde na řadu volání policie, je na omylu. „Nemá to cenu, zkoušely jsme to, ale nic z toho nebylo. Pokud totiž zlodějka neprojde s kradenými věcmi bezpečnostním rámem, jsme bezmocné. Je pořád v obchodě, takže vlastně nic neodnesla,“ rozhodila rukama jedna z prodavaček.

V tomto konkrétním případě podle svých slov kontaktovaly alespoň ochranku nákupního centra. Dříve se však objevila šéfka zlodějského tria. Suverénně nakráčela k pokladně a přistižené zlodějky se přede všemi zeptala. „Prošla jsi rámem?“ Po negativní odpovědi jí řekla. „Tak se s nimi vůbec nebav a pojď. Nic nemůžou dělat.“ Vzápětí došlo k ostřejší výměně názorů mezi prodavačkami a dvojicí, která však z prodejny bez problémů odešla.

„Vědí přesně, co si mohou dovolit. Dokonce to učí i své děti,“ uvedla žena za pultem. Alternativou je nechat zlodějky projít detekčním rámem a po rozeznění je zadržet. Pokud ale poblíž není ochranka, utečou. Navíc se může stát, že díky speciální tašce odejdou, aniž by se spustil alarm. Takže prodavačky ve snaze zachránit zboží raději volí odhalení přímo v prodejně. „Co jiného máme dělat?“ pokrčila rameny pracovnice obchodu.