Metr krychlový včetně DPH loni stál 51,87 korun. Od ledna krnovským odběratelům sice voda mírně podraží. Oproti celorepublikovému průměru, který je kolem devadesáti korun za kubík, stále krnovská voda patří k nejlevnějším.

V roce 2020 se vodné zvýšilo o padesát haléřů a stočné o 1,40 korun. Celková cena včetně patnáctiprocentní daně z přidané hodnoty bude letos činit 54,05 korun za metr krychlový.

Tuto částku ale budou zákazníci Krnovských vodovodů a kanalizací (KVAK) platit pouze do dubna.

„Nabytím účinnosti schváleného daňového balíčku na rok 2020 se od 1. května 2020 sníží DPH u vodného a stočného z 15 na 10 procent. Z toho plyne, že celková cena vody bude s DPH činit 51,70 korun za kubík. Takže výsledná cena bude od května 2020 o 17 haléřů nižší než v předchozím roce,“ uvedl jednatel KVAK Libor Staněk.

Důvodem zvýšení ceny vody je především vytváření finančních zdrojů pro plnění plánu obnovy sítí.

„Podle tohoto plánu bychom měli do obnovy sítí investovat v příštích deseti letech přibližně 374 milionů korun. Je to velká částka, takže se budeme snažit připravovat ve spolupráci s městem takové projekty, které by mohly uspět v dotačních programech. Věřím, že se nám to podaří a budeme stejně úspěšní, jako v minulosti, kdy jsme například získali dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Naši šanci na spolufinancování z externího zdroje zvýší právě plnění plánu obnovy, které je jedním z kritérií pro přidělení dotací,“ vysvětlil Libor Staněk