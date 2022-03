Pro filatelisty: pošta vydává aršík k výročí Košicko-bohumínské dráhy

Jan Šindelář Externista

Filatelisté budou mít od pátku možnost zařadit do svých sbírek další přírůstek s železniční tematikou. Česká (i slovenská) pošta uvede do prodeje příležitostný aršík, který připomene 150 let od dokončení Košicko-bohumínské dráhy. Česká pošta aršík vydá ve spolupráci se Slovenskou poštou.

Košicko-bohumínská dráha na známkách. | Foto: Česká pošta

Práce na Košicko-bohumínské dráze začaly v roce 1867 výstavbou úseku z Bohumína do Těšína, do Košic byla dráha dovedena v březnu 1872. Autorem výtvarného návrhu je slovenský výtvarník Dušan Kállay, rozkresbu a rytinu připravil Jaroslav Tvrdoň. Námětem aršíku v nominální hodnotě 58 korun jsou na známce a dvou kuponech motivy dobových lokomotiv s železničáři a cestujícími, podklad známek tvoří historická mapa. Košicko-bohumínská dráha spojuje Bohumín s Košicemi, v Bohumíně se napojuje na starší Severní dráhu císaře Ferdinanda. Práce na stavbě Košicko-bohumínské dráhy začaly na podzim 1867 výstavbou úseku z Bohumína do Těšína, do Košic byla dráha dovedena 18. března 1872. Po 1. světové válce se o dráhu přetahovaly Československo a Polsko, a to na poli válečném i diplomatickém. Celá dráha nakonec připadla Československu, včetně nádraží v Těšíně (dnes Českém). Emisi aršíků vytiskla Tiskárna Hradištko, aršík ocelotiskem z ploché desky kombinovaný ofsetem v nákladu 30 000 kusů a FDC digitálním tiskem v počtu 3 100 kusů. Česká pošta věnovala železnici prostor na známkách i v minulosti. Například v roce 2018 vydala známky s parní lokomotivou řady 365 a motorovým vozem M260.001 (Stříbrný šíp).