Testování dobrovolníků z Moravskoslezského kraje na přítomnost protilátek proti koronaviru jde do poslední fáze. Stále jsou volná místa a zájemci se mohou hlásit.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

V rámci krajského projektu již bylo otestováno přes 4000 dobrovolníků. Dotestovat zbývá zhruba 300 lidí z chybějících kategorií. „K zapojení do projektu chceme vyzvat hlavně nejmladší kategorii od 15 do 24 let a seniory, zejména muže 55+,“ uvedla tisková mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.