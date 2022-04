Hlavní postavou druhého dílu se stává alchymistka Amélie (Eliška Křenková), která se společně se svojí nejlepší kamarádkou princeznou Ellenou (Natália Germáni) a princem Janem (Marek Lambora) vydává do alchymistického města zvaného Ayra.

Přestože se opět bude jednat o magické hrátky s časem, mohou se diváci těšit na nový motiv: alchymistka Amélie se bude v během celého filmu setkávat se svým minulým já. Eliška Křenková si tedy zahraje dvojroli.

„Minulá Amélie slouží té současné jako zrcadlo, aby jí ukázala, jak moc se vzdaluje sama sobě. Celý příběh jsme totiž postavili na morálním dilematu dospívající dívky, která se musí vypořádat s nově nabytou mocí,“ řekl scénárista Lukáš Daniel Pařík.

Na čtvrtečním natáčení se podílelo zhruba šedesát členů štábu a obdobný počet komparzistů.

„Komparzisty jsme nasbírali z řad našich fanoušků. Docela se nám to osvědčilo. Jsou to lidé, kteří si chtějí zahrát v pohádce, je to pro ně zážitek. A to i když je komparzista jedna z nejnáročnějších pozic u filmu. Je hodně o čekání,“ řekla Kristýna Kamenická.

Zábavná dvojka

Před kamerou ve čtvrtek hrál i Martin Písařík. Ztvárnil strážného Martina, jednoho ze dvou strážců princezny Elleny.

„S druhým strážným, kterého hraje Jakub Ouvín, jsme se hrozně spřátelili. Jsme taková zábavná dvojka na place i mimo záběry, věřím, že budeme zábavná dvojka i před kamerou pro diváky. V druhém díle jsme dostali mnohem víc prostoru, abychom vážný příběh odlehčili,“ řekl.

Na Bouzov, kde si zahrál už v prvním díle pohádky, se rád vrátil.

„Mrzí mě, že tu netočíme celý film, že jsme tu jenom pár dní. Celý tento kraj se mi líbí. Člověk je v úplně jiném světě, v krásném prostředí. Jsme ubytovaní v resortu Sobotín, což je pro nás jako filmaře výjimečný luxus, velmi příjemně nás tam přijali. Myslím, že Bouzov k pohádce patří a točit tu je mnohem příjemnější, než v nějakých kulisách,“ dodal.

Pohádku filmaři dotočí příští týden v Praze. Pak je čeká práce ve střižně a v postprodukci. Premiéra snímku je naplánovaná na 10. listopadu 2022.