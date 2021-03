Jak mohou chovatelé soutěžit bez osobního setkání vysvětlila Markéta Chrenšťová, která má v rudoltické organizaci chovatelů na starosti mládež.

„Máme soutěžní kategorie 7 až 15 let a pak do 18 let. V nich máme přihlášených 61 dětí, a to včetně účastníků ze Slovenska. Soutěží se formou otázek v odbornostech chovu holubů, drůbeže a králíků, hlodavců, exotů, teraristiky, akvaristiky, psů, koček, činčil, nutrií a fretek. Na přihlášené účastníky máme mailové adresy. Na ty jim přijde test s danou odborností a časovým limitem. Mladí chovatelé musí zodpovědět 30 otázek z odborností a deset poznávacích s obrázky zvířat. Po vyhodnocení testů budou vítězům ceny zaslány,“ vysvětlila Markéta Chrenšťová, jak funguje chovatelská soutěž po mailu.

Kdo je pricnezna Sofie

A proč se trofej jmenuje zrovna Pohár princezny Sofie? Nejedná se o pohádkovou princeznu, ale skutečnou historickou osobnost spojenou se Slezskými Rudolticemi. Princezna Sofie byla tetou pruského krále Fridricha druhého. Vzal si ji za ženu hrabě Hodic, a pak nechal zámek ve Slezských Rudolticích přestavět do podoby známe jako Slezské Versailles.

„Obec a parta dobrovolníků se v současnosti snaží udělat z rudoltického zámku opět středisko kultury. Tak jsme se rozhodli ve spolupráci s obcí a zámkem přispět k popularizaci jména princezny Sofie také v naší soutěži. Zámek je dominantou obce Slezské Rudoltice,“ uzavřela Markéta Chrenšťová.