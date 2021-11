Jak vypadá současná covidová situace na vašem oddělení?

Stejně jako ve většině evropských zemích, v celé České republice a v regionu. Ani na našem oddělení není situace rozhodně taková, jakou jsme si na jaře přáli. Od září se naše oddělení znovu plní covidovými pacienty, kteří tak znovu výrazným způsobem omezují péči o ostatní hospitalizované pacienty s jinými infekčními nemocemi. Podobně jako v celé republice i u nás dominuje u covidu varianta delta.

Stačí vám lůžka?

Od poloviny října jsme pro tyto pacienty museli uvolnit celou jednotku intenzívní péče a jednu ze dvou standardních stanic. V posledním týdnu se jimi začíná plnit i poslední standardní stanice, dosud určená pro ostatní infekční pacienty. Proti loňskému roku je však situace přeci jen optimističtější. Vloni touto dobou už kapacity našeho infekčního oddělení dávno nestačily, pacienti s covidem obsadili stanice interního oddělení, anesteziologicko-resuscitačního oddělení a provoz celé nemocnice byl výrazně ochromený.

Otázkou je, jestli se loňská situace přece jen časem nezopakuje. Jak u vás vyznívá poměr pacientů očkovaných a neočkovaných?

Jednoznačně a podle očekávání v neprospěch neočkovaných. V rizikové skupině pacientů chronicky nemocných nebo starších šedesáti let je u nás proočkováno více než osmdesát procent. Z tohoto pohledu by mělo v této kategorii logicky potřebovat hospitalizaci nejméně pětkrát víc očkovaných než neočkovaných. Skutečnost je naštěstí naprosto odlišná. Od začátku podzimní vlny nám na oddělení převažují pacienti neočkovaní. Jinými slovy – na existenci podzimní vlny se prokazatelně podílejí převážně neočkovaní lidé. Dochází k tomu, že infekce jejich přičiněním dorazí bohužel i k naočkovaným seniorům a k lidem s jiným těžkým chronickým onemocněním. Covid toto původní onemocnění zkomplikuje někdy až k úmrtí. Kdyby ho nedostali, žili by s původním onemocněním dál. Lidé staří nebo s výrazně podlomeným zdravím však nemusejí na vakcinaci odpovědět stejně jako lidé zdraví a ochrana, navozená očkováním, se jim může vytratit rychleji.

Jde tomu rozumět tak, že covidem jsou ohroženi hlavně senioři a lidé s podlomeným zdravím?

Ne tak docela. V průběhu letošního podzimu máme na oddělení i víc mladých a zpravidla neočkovaných, ale jinak dosud zdravých lidí a to včetně aktivních sportovců.

Jaký máte názor na očkování dětí proti covidu?

Děti obecně očkovat doporučuji. Samozřejmě musíme přitom vycházet z doporučení autorit i z povolení, vydávaných na podkladě klinických zkoušek. V současné době je povoleno očkovat děti od 12 let a věřím, že se už blíží doba očkování dětí od 6 let. Rodičům bych v tomto směru rád připomenul, že těžké průběhy infekce covidu, bohužel i včetně úmrtí, jsou registrované též u dětí. Dobře známý je právě u dětí pozdní postkovidový syndrom s multiorgánovým selháním, tak proč riskovat? Sám mám vnučky ve věku šest a osm let a pokud bude očkování v jejich věku povoleno, určitě ho doporučím. Vakcíny jsou mimořádně čištěné a jistě bezpečné, takže po zvážení všech pro a proti mohou být očkované i těhotné ženy.

V létě panoval klid, rostla naděje na uvolnění vydaných nařízení a podzim všechno rázem změnil. Tento fakt hodně lidí nechápe. V čem vy vidíte příčinu tak rychlého zvratu?

V tomto směru vnímám dva zásadní problémy. Prvním je, že vydaná nařízení byla podle mého názoru v porovnání s mnoha jinými zeměmi poměrně mírná a benevolentní. Přesto dodržovaná nebyla a stále nejsou. Kdyby dodržovaná byla, určitě bychom nebyli tam, kde teď jsme. Druhý souvisí s poměrně nízkou proočkovaností české populace. Spoléhat na to, že velká část populace už covid prodělala, a tudíž onemocnět nemůže, se ukázala jako lichá. Kromě těchto dvou hlavních faktorů samozřejmě existuje ještě celá řada dalších, ty jsou však ovlivnitelné už obtížněji.

Nedávno jste na covidové téma debatoval se známým epidemiologem Rastislavem Maďarem. Podle něj stoupne po Vánocích počet lidí, zemřelých na covid a respirátory do jara nesundáme. Plně se s ním shodujete nebo se v něčem lišíte?

Žádné názorové neshody jsem nezaznamenal. Jsem přesvědčený, že všichni odborníci v zainteresovaných oborech se v názorech, jak chránit populaci, jak pacienty léčit a jak s nemocí bojovat shodují. Na velkých odborných fórech panuje až nápadná jednota. To jen pár jedinců občas vykřikne něco protichůdného, prakticky ale pokaždé nedostatečně podloženého.

Každý z nich se snaží zviditelnit. I demokracie má svá úskalí.

Taková už demokracie je a každý v ní má právo na svůj názor. Jako velkou chybu však vnímám to, že právě těmto lidem, prezentovaným jako „zaručení odborníci", poskytují média obrovský prostor. Čtenáři a posluchači z řad laiků pak často nerozliší, kde je pravda, a to u nich může vést k nejistotě. No, a právě ta nejistota je zřejmě hlavní příčinou tak malé proočkovanosti.

Mezi očkovanými lidmi ale panuje frustrace z toho, že dodržují všechna nařízení, a přesto se pro ně nic nemění. Nesnižuje to další motivaci?

Domnívám se, že současná vládní opatření situaci už mění. Naočkované motivovat k očkování je přece zbytečné. Věřím, že jim bude fandit i budoucí vláda. Nemá cenu si něco nalhávat – bez vysoké proočkovanosti pandemii nezvládneme.

Covid je u nás zabydlený už téměř dva roky a lidé jsou z něj nejenom dost unavení, ale též znechucení. Jakou prognózu jim nabídnete do konce letošního roku?

Rád bych potěšil dobrou zprávou, ale nemám ji. V následujících týdnech se bude situace dál zhoršovat. Pokud se však konečně budou dodržovat přijatá opatření a pozvolna bude dál stoupat proočkovanost, domnívám, že závěr letošního roku by mohl být přinejmenším takový, jako byl loňský. Situaci však mohou ovlivnit nové mutace covidového viru. Myslím si však, že i na ně by současná medicína, zejména výrobci vakcín, mohli velmi rychle zareagovat. Závěrem předám trochu optimismu. Připravované protivirové léky jsou nadějné a monoklonální protilátky jsou dostupné. Osobně si moc přeji, aby jarní vlna, pokud přijde, byla už konečně mírnější.