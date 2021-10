Evžen dostal jméno podle majitele dvora, u kterého se objevil první. Jedné zimy se zde začal stravovat společně se slepicemi. Během následujících tří let si podmanil také další zahrady a dvorky. Stal se miláčkem místních.

Získal si jejich náklonnost a sympatie tím, že chodil na návštěvy pravidelně.

Říkali mu náš Evžen. Za letních podvečerů se sousedé scházeli v pergole, a čekali, až mezi ně dorazí Evžen. Pokaždé se vynořil z mlází mezi 18.30 až 19 hodinou. Evžen pochodoval kolem pergoly plné lidí ve vzdálenosti pěti metrů, aby sezobal zbytky rohlíků, co zůstaly u ohniště po opékání špekáčků. Noclehárnu měl v lesíku na vysoké jedli. Ráno v Láryšově snídal se slepicemi.

Středem Láryšova prochází silnice. Dlouhodobě se zde objevují problémy s rychlou jízdou. Jednou Evžen nepřeběhl silnici dost rychle.

Tragická smrt bažanta Evžena pod koly auta a časté nehody vedou obyvatele Láryšova k požadavku na zpomalovací prvky na silnici.Zdroj: Se svolením Aleny Sýkorové

„Evžen nám všem tak chyběl, že jsme mu pořídili pomník. Dokonce ještě máme jeho peříčka, kdyby byla potřeba DNA na klonování. Jedním z důvodů, proč Láryšov usiluje o zřízení osadního výboru, je právě prosazování opatření, která povedou ke snížení rychlosti. Zpomalovací pruhy tu jsou, ale nikdo je nerespektuje. Každý to z kopečka rád rozjede. Za pět let se tu stalo pět dopravních nehod. Počítají se jen ty, kdy auta opravdu bylo nutné odtáhnout. Uražená zrcátka, co tu pořád dokola sbíráme, v žádných statistikách nefigurují. Některá auta skončila až v potoce. Když jsou v Krnově rozkopané cesty, každý hledá zkratky přes nás, takže už jsme tu měli i kamion v plotě," popisují láryšovští občané.

A jedním dechem dodávají: "Chodí tu děti, jezdí tu spousta cyklistů a občas potkáte i koně. V zatáčkách lidé nemají kam uhnout a na křižovatce v zimě namrzá voda. Také chodník zde citelně chybí. Řidič si podvědomě říká: Dědina je krátká, to se ani nevyplatí zpomalovat, takže je to o strach," vysvětlují, proč je pro ně snížení rychlosti tak důležité prioritní téma.