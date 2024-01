V minulém roce zemřelo při požárech v Moravskoslezském kraji dvanáct osob, z toho devět mužů a tři ženy. Je to o tři více než v roce 2022. Počet loňských obětí přitom mohl být nižší. Hasiči mluví o sedmi úmrtích, kterým se dalo zabránit, a to instalací požárních detektorů v domech a bytech.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů.

„Minimálně u sedmi tragických událostí mohla instalace zařízení detekce a signalizace požáru přispět k záchraně osob,“ uvedl Miloš Střelka z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a dodal: „Apelujeme, aby si lidé pořídili detektor.“

Instalaci detektorů požáru a také oxidu uhelnatého věnují hasiči i zástupci kraje a Ostravy velkou pozornost. Zapojili se do projektu, který se rozšiřuje do dalších moravskoslezských měst i soukromého sektoru. Detektory jsou instalovány v domácnostech seniorů, jsou také v ostravských městských bytech. Někde se objevily i detektory oxidu uhelnatého.

Pípání jako záchrana

V průběhu minulého roku hasiči zaznamenali několik případů, při kterých detektory sehrály významnou roli. Jeden z posledních případů se stal 29. prosince v Ostravě-Porubě. V jednom z bytů začalo hořet, na což pronikavým tónem zareagoval autonomní požární hlásič. Ženu spící uvnitř však nevzbudil. Naštěstí ho zaslechli další obyvatelé domu, kteří začali bouchat na dveře. Nájemnice se probrala, požár v obývacím pokoji se následně podařilo uhasit ještě před příjezdem hasičů.

Paní, která se nadýchala zplodin hoření, skončila v péči zdravotníků. Jak uvedl Jakub Kozák z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, hlásič jí zřejmě zachránil život. „Město Ostrava nechává i ve spolupráci s hasiči instalovat autonomní požární hlásiče do městských bytů už od počátku roku 2017. Celkem je v několika vlnách město pořídilo do více než 11 000 bytů,“ dodal Kozák.

Na poslední chvíli

Požární hlásič pomohl i v dubnu v Jablunkově. Sousedé kontaktovali hasiče s tím, že z vedlejšího bytu slyší pípat hlásič. Bušením na dveře se jim obyvatelku před příjezdem hasičů podařilo probudit a dostat ven. Nadýchala se zplodin hoření a zdravotníci ji přepravili do nemocnice.

Jak se ukázalo, za vším stály spálené potraviny na plotně. „Autonomní požární hlásič za několik stokorun jí s velkou pravděpodobností – ve spolupráci s všímavými sousedy – zachránil život,“ řekl Kozák.

Nejvíce výjezdů v ČR

V roce 2023 jednotky moravskoslezských hasičů vyjely k více než 23 tisícům událostem. Je to nejvíce v rámci Česka. „Hasiči z Moravskoslezského kraje dlouhodobě vyjíždějí k nejvyššímu počtu událostí v rámci celé České republiky. Rozdíly ve srovnání s dalšími kraji jdou do tisíců,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Radim Kuchař. Ze zmíněných zásahů jich přibližně 16 500 bylo vyhodnoceno jako mimořádné, kdy hrozilo nebezpečí z prodlení. Týká se to například požárů a nehod. U zbývajících šlo o události neemergentního charakteru, například otevírání uzavřených prostor nebo likvidace bodavého hmyzu.

Nejvyšší zastoupení v rámci celkových výjezdů měly technické pomoci (9215). Týkají se například odstraňování spadlých nebo nebezpečných stromů. Pokud jde o požáry s nejvyšší škodu, jde zejména o požár v hale na výrobu střešních krytin v obci Pitárné na Bruntálsku. Škoda byla vyčíslena na 17 milionů korun.

Moravskoslezští hasiči pomáhali i v zahraničí. V rámci USAR týmu vyrazili do Turecka, které v únoru postihlo ničivé zemětřesení, nasazeni byli také v Řecku, které v létě bojovalo s rozsáhlými požáry.